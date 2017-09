Sport Ammerthal

Würzburg/Ammerthal. Die DJK Ammerthal bleibt in der Bayernliga Nord auch im achten Spiel hintereinander ohne Dreier. Mit 1:2 musste man sich beim Tabellendritten Würzburger FV geschlagen geben, eine knappe Niederlage, die unterm Strich in Ordnung, geht weil die Zellerauer in der zweiten Halbzeit ganz einfach mehr für das Spiel investierten.

So sah es auch WFV Trainer Marc Reitmaier: "Wir haben uns einen Matchplan zurecht gelegt, der aufging. Wir haben derzeit einen großen Konkurrenzkampf im Team und daher eine sehr fitte Mannschaft, die hinten raus noch einmal ordentlich Dampf machen kann, und ich glaube dass dies der entscheidende Faktor war. Dass der Siegtreffer so kurz vor Schluss fällt, war natürlich auch etwas glücklich."Wie schon so oft in letzter Zeit mussten die Ammerthaler wieder einmal mit dem letzten Aufgebot die Reise in die Weinmetropole antreten. Nachdem mit Stammkeeper Marcel Schumacher (beruflich) und Torjäger Michael Jonczy (Leistenprobleme) zwei weitere Leistungsträger kurzfristig ausfielen, musste Trainer Jürgen Press insgesamt auf nicht weniger als acht Akteure verzichten. Das Spiel war vom Anstoß weg von der Taktik geprägt, beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst. Chancen blieben Mangelware, die Abwehrreihen dominierten und ließen so gut wie nichts zu.Um so überraschender die Ammerthaler Führung, als der erst 18-jährige Ismailcan Usta nach toller Vorarbeit von Benjamin Burger den Ball aus rund 20 Meter unhaltbar zum 0:1 in den Maschen versenkte. Die Hausherren fanden im Verlauf zunächst weiter kein probates Mittel, um den diszipliniert auftretenden Abwehrriegel der DJK zu knacken.Der hielt bis zur 29. Minute, als der pfeilschnelle Außenbahnspieler Dennie Michel über die linke Seite auf und davon zog und den Ausgleich markierte. Damit hatten beide Team ihre einzigen zwingenden Torchancen im ersten Durchgang verwertet.Gleiches Bild anfangs der zweiten Halbzeit, man belauerte sich und war darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Mit zunehmender Spieldauer aber wurde die Reitmaier-Elf präsenter und gefährlicher im Spiel nach vorne. Die Press-Elf hingegen kreierte kaum noch nennenswerte Chancen, agierte viel zu harmlos, um den Gegner vor ernsthafte Probleme zu stellen.Stattdessen drängte der WFV zunehmend auf die Führung, welche auch Mitte des zweiten Durchgang nun mehrmals in der Luft lag. Allerdings ließ sich der erneut gute Schumacher-Vertreter, Dominik Haas, noch nicht überwinden, fischte einen Kopfball von Cristian Dan (75.) aus dem Torwinkel und parierte einen gefährlichen Freistoß von Adrian Istrefi (81.).Die Entscheidung folgte in der 86. Minute, nachdem Tim Lorenz ungehindert durchs Mittelfeld spazierte und mit einem fulminanten Knaller aus gut 25 Meter den Siegtreffer markierte. Trotz der Niederlage zeigte sich DJK-Trainer Jürgen Press mit der Leistung seiner Mannschaft nicht ganz unzufrieden: "Ich glaube schon, dass wir hier über weite Strecken taktisch klug agierten und ein ordentliches Spiel abgeliefert haben, der späte Siegtreffer für Würzburg ist natürlich extrem bitter für uns."

Würzburger FV: Koob - Ganzinger, Lorenz, Wasser - Götz (46. Droszcz), Hofmann (72. Engelking), Schöming, Istrefi - Dan (89. Müller), Michel, Fries

DJK Ammerthal: Haas - Stauber, Zitzmann, Wendl, Burger (60. Mandula) - Karzmarczyk (74. Abadjiew), Zischler, Schneider, Usta, - Lieder (88. Ehbauer), EgeterTore: 0:1 (18.) Ismailcan Usta, 1:1 (29.) Dennie Michel, 2:1 (86.) Tim Lorenz - Zuschauer: 310 - SR: Johannes Hamper (Kulmbach)