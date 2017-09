Sport Ammerthal

01.09.2017

5

0 01.09.2017

Keine einfache Situation durchlebt der Fußball-Bayernligist DJK Ammerthal in der momentanen Phase. Viele langzeitverletzte Leistungsträger sind zu ersetzen, zudem der überraschende Abgang von Michael Fischer, der die DJK wie einen Keulenschlag traf, nachdem der Mittelfeldstratege bis dahin eine herausragende Saison ablieferte.

Fünf ohne Dreier

Keine Macht mehr

Vom Regionalligisten

Lieder fraglich

Seit fünf Spieltagen wartet die Elf von Trainer Jürgen Press nun schon auf einen Dreier. Nach einem verheißungsvollen Start mit drei Siegen in Folge ist die DJK (11 Punkte) von der Tabellenspitze abgerutscht bis auf den zehnten Platz. Den Negativ-Trend, was den Punkteertrag angeht, nur auf die Verletzten-Misere zurückzuführen, ist aber auch nicht das alles entscheidende Kriterium. Die Erwartungen müssen zwar zurückgeschraubt werden, aber in der Mannschaft steckt nach wie vor genügend Qualität, um in der Bayernliga bestehen zu können.Was derzeit fehlt, ist nach dieser längeren Durststrecke einfach wieder mal ein Erfolgserlebnis. Jetzt muss die Mannschaft um Kapitän Maximilian Zischler am Samstag, 2. September (16 Uhr), beim 1. FC Sand (Platz 14) antreten, die im eigenen Seestadion in der vorherigen Saison als Macht galten. Im laufenden Spielbetrieb erwirtschafteten die Unterfranken allerdings auch erst fünf ihrer insgesamt neun Punkte auf heimischen Gelände. Klar, dass man auch hier mit der Ausbeute nicht ganz zufrieden sein wird. Der Vorjahressiebte rüstete zu Saisonbeginn doch auf einigen Positionen ordentlich auf.Unter anderem wurde mit Johannes Bechmann (30) ein gestandener Innenverteidiger vom Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 verpflichtet, der neben dem spielenden Co. Trainer Stefan Nöthling die meiste Erfahrung im Team von Trainer Uwe Ernst mitbringt.Der zehnte Spieltag in der Bayernliga Nord könnte für die beiden Kontrahenten schon zu einer richtungsweisenden Partie werden. Ammerthals Chefcoach Jürgen Press appelliert daher an seine Elf: "Mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Sand haben wir die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust. Über ein geschicktes Zweikampfverhalten muss das Match angegangen werden, um dann die eigenen Stärken zum Tragen zu bringen."Nach den Ausfällen von Christian Knorr (Kreuzbandriss), Johannes Kohl (Meniskus), Andreas Wendl (Nasenbeinbruch) und Friedrich Lieder, der vom Arzt nach seiner im Spiel gegen Großbardorf erlittenen Gesichtsverletzung noch kein grünes Licht erhielt, steht dem Trainer weiterhin nur ein dezimierter Kader zur Verfügung.Der Bus, zu dem noch Fans zusteigen können, fährt um 11.45 Uhr vom Sportheim ab.