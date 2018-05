Sport Ammerthal

11.05.2018

1

0 11.05.2018

Auf der A3 Richtung Frankfurt zum bereits feststehenden Meister der Fußball-Bayernliga Nord, SV Viktoria Aschaffenburg, führt die Reise der DJK Ammerthal im letzten Auswärtsspiel der Saison 2017/18 am Samstag, 12. Mai. Anstoß im knapp 10 000 Zuschauer fassenden Stadion am Schönbusch ist um 14 Uhr.

Meine Mannschaft hat Charakter, will ihren Lauf fortsetzen, ein klares Zeichen, dass es im Team stimmt. Aschaffenburgs Trainer Jochen Seitz

Absolut souverän (aktuell zehn Punkte Vorsprung auf Platz zwei) schaffte die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz, der unter anderem für FC Schalke 04 und VfB Stuttgart spielte, den Aufstieg in die Regionalliga. Abgehakt ist die Saison für den Cheftrainer allerdings noch nicht. "Wir haben noch zwei Spiele zu bestreiten und diese sollen erfolgreich abgeschlossen werden. Unser Ziel ist es jetzt, bis zum Saisonende ungeschlagen zu bleiben, damit wir unsere Serie weiter ausbauen können", sagte Seitz und fügte weiter an: "Meine Mannschaft hat Charakter, will ihren Lauf fortsetzen, ein klares Zeichen, dass es im Team stimmt."Seit dem 14. Oktober 2017 haben die Unterfranken aus der Metropolregion Frankfurt/Rhein/Main nicht mehr verloren. Damals gab es im Heimspiel ein 1:2 gegen die SpVgg Ansbach, bis zum heutigen Zeitpunkt folgten 15 Spiele, bei denen man sich lediglich mit zwei Unentschieden begnügen musste, der Rest wurde teilweise sehr souverän gewonnen. Maßgeblichen Anteil am Höhenflug hat in einem gut funktionierenden Team Top-Torjäger Björn Schnitzer mit seinen bisher 31 Saisontreffern. Es wird schon eine echte Mammutaufgabe für die DJK, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, obwohl man ohne jeglichen Druck antreten kann. In den fünf Aufeinandertreffen bisher konnten die Ammerthaler noch keinen Sieg verbuchen, aber immerhin gelang in der Saison 2016/17 im Schönbusch-Stadion nach Toren von Fritz Lieder und Michael Jonczy ein beachtliches 2:2-Unentschieden."Auch wenn wir nur mit einer Notbesetzung antreten können, wollen wir uns in Aschaffenburg so gut wie möglich verkaufen und das beste aus unserer Situation machen", sagte DJK-Trainer Jürgen Press. Nach dem letzten Heimspiel für die Viktoria findet vor der Haupttribüne die Meisterehrung durch den Bayerischen Fußball-Verband statt, da wäre es für den DJK-Tross schon wünschenswert, die Zeremonie mit einem ordentlichen Ergebnis verfolgen zu können. Der Bus zu dem noch Fans zusteigen können, fährt um 9.30 Uhr vom Sportheim ab.