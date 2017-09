Sport Ammerthal

20.09.2017

28

0 20.09.201728

Irgendwie passt der kräftige Regenschauer, der vor dem Spiel niederging, zur Situation des Bayernligisten SpVgg Bayern Hof. Die Mienen der Verantwortlichen, Fans und Spieler werden mit zunehmender Spieldauer immer finsterer - was am Auftritt der DJK Ammerthal liegt.

Hof. Mit 1:4 zog die SpVgg Bayern in diesem Wiederholungsspiel gegen die seit sieben Partien sieglosen Ammerthaler den Kürzeren. Vor vier Wochen war das Spiel wegen eines Gewitters zum Leidwesen der Gastgeber abgebrochen worden - beim Stand von 4:1 für Hof. Präsident Rainer Denzler verschlug es nach dem Anpfiff glatt die Sprache: "Tut mit leid, ich kann zu diesem Spiel nichts sagen", so sein einziger Kommentar. Der Stachel der Enttäuschung saß tief beim Vereinsboss, ganz tief. Deutlich gesprächiger war trotz der erneute Pleite Hofs Trainer Alexander Spindler. "Dieses Spiel passt zu unserer gesamten Situation", sagte er. Es gebe nach dieser Niederlage nichts schönzureden. An Rücktritt denke er aber nicht. "Würde ich spüren, dass ich die Mannschaft nicht erreiche, würde ich Konsequenzen ziehen. Aber das ist nicht der Fall."s Trainer Jürgen Press war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. "Es war ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, vor allem nach der starken Leistung in der zweiten Halbzeit. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und die Partie sehr gut runtergespielt", freute sich Press.Es waren auch die Gäste, die das erste Ausrufezeichen in diesem Wiederholungsspiel setzten. Der überragende Tom Abadjiew, zwang Hofs Torhüter Christopher Schulz aus spitzem Winkel gleich zu einer Glanzparade. Das war eine Art Hallo-Wach-Effekt für die Hofer, die nun das Heft in die Hand nahmen und richtig Druck machten. Sie mussten aber bei Ammerthaler Kontern richtig aufpassen. Dann erkämpfte sich Petracek am rechten Strafraumeck den Ball, zielte sofort auf das leere Tor, verfehlte es aber um Zentimeter. Besser wäre es gewesen, wenn er in dieser Situation den Ball in die Strafraummitte gespielt hätte, wo Komberec völlig freistand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Hofer das Glück des Tüchtigen, als Mandula auf der linken Seite Mikel Seiter schlecht aussehen ließ und frei zum Schuss kam. Zum Glück aus Hofer Sicht hatte Tom Feulner aufgepasst und beförderte das Leder aus der Gefahrenzone.Mit viel Elan kamen die Hofer aus der Kabine. Doch der wurde schon nach drei Minuten jäh gebremst. Vor der Halbzeit noch der Torverhinderer, unterlief dem jungen Feulner böser Schnitzer. Ralf Egeter sagte danke, vollstreckte eiskalt. Nur vier Minuten später hätte der eingewechselte Felix Strößner für berühmt werden können, verzog aber ganz knapp. Die zweite kalte Hofer Dusche ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß aus gut 25 Metern stand Abadjiew goldrichtig und überwand mit einem platzierten Kopfball das zweite Mal. In der 65. Minute hätte Abadjiew, den die Hofer nicht in den Griff bekamen, das Spiel für die DJK entscheiden können. Frei stehend traf er nach einem Konter aus fünf Metern den Ball nicht richtig.Die Strafe für die Oberpfälzer folgte auf dem Fuß. Praktisch im Gegenzug stocherte Kyndl den Ball ins Tor ließ die Hofer wieder hoffen. Allerdings auch nur zwei Minuten lang. Als Miranda im Strafraum gegen Abadjiew zu ungestüm einstieg, zeigte der Schiedsrichter sofort auf den Elfmeterpunkt. Lieder verwandelte eiskalt. Damit war die Messe aus Hofer Sicht gelesen, erst recht, als Abadjiew seine überragende Leistung mit dem 4:1 krönte.

SpVgg Bayern Hof: Schulz - Seiter, Miranda (83. Vogel), Feulner, Kyndl, Schraps, Müller, Komberec, McLemore (46. Strößner), Komberec (80. Özkan), Petracek.

DJK Ammerthal: Haas - Stauber, Zitzmann, Mandula, Wendl, Burger, Karzmarczyk (86. Chakir), Lieder (77. Laurer), Zischler, Egeter (89. Ehbauer), Abadjiew.Tore: 0:1 (48.) Egeter, 0:2 (61.) Abadjiew, 1:2 (66.) Kyndl, 1:3 (68.) Lieder (Foulelfmeter), 1:4 (75.) Abadjiew - SR: Hanslbauer (TSV Altenberg) - Zuschauer: 300