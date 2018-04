Sport Ammerthal

05.04.2018

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat Fußball-Bayernligist DJK Ammerthal eine gute Grundlage für die kommenden Wochen gelegt. Die werden stressig. Das Mammutprogramm mit 6 Spielen in 18 Tagen beginnt gleich mit einer extrem schweren Aufgabe.

Mein und unser Ziel bleibt die Regionalliga Bayern. Bernd Eigner, Trainer SC Eltersdorf

Die Mannschaft von DJK-Trainer Jürgen Press ist am Freitag, 6. April, zu Gast beim Tabellenzweiten SC Eltersdorf (19 Uhr). Die Mittelfranken liegen mit 57 Punkten aussichtsreich im (Titel-)Rennen. "Ich bin mit meiner Mission in Eltersdorf noch nicht fertig", sagte Trainer Bernd Eigner bei seiner Vertragsverlängerung vor der Saison: "Mein und unser Ziel bleibt die Regionalliga Bayern."Bisher läuft es beim SCE nahezu nach Plan. In Anbetracht des qualitativ hochwertigen Spielerkaders fast schon ein Muss. Eltersdorf startete mit drei Unentschieden (Großbardorf 2:2, Sand 0:0, Würzburger FV 2:2) und einem 8:1-Sieg (!) gegen den FC Amberg in das neue Jahr und ließ im Fernduell mit Spitzenreiter SV Viktoria Aschaffenburg (60) bereits einige Punkte liegen. Doch noch ist im Kampf um die Meisterschaft keine Vorentscheidung gefallen. Entsprechend motiviert werden die "Quecken" die Partie gegen die DJK Ammerthal angehen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Press holte in der zurückliegenden englischen Woche sieben Zähler - allerdings gegen Mannschaften, gegen die man auch punkten sollte, wenn man mit dem Abstieg nichts zu tun haben möchte. Es wäre eigentlich auch mal an der Zeit, einem vermeintlichen Favoriten die Stirn zu bieten und ein Ausrufezeichen zu setzen.Auch wenn die Spiele in Eltersdorf immer sehr schwer sind, mit Teamgeist und enormen Willen ist auch dort einiges möglich. Dass die Press-Truppe im Offensivspiel schwer auszurechnen ist, hat sie bereits mehrmals bewiesen. Zudem hat der lange Zeit verletzte DJK-Torjäger Michael Jonczy seinen Torriecher wiederentdeckt. Die gesamte Mannschaft hat durch die erfolgreichen vergangenen Spiele Selbstbewusstsein tanken können und wird gestärkt nach Eltersdorf fahren.Entsprechend optimistisch geht auch Jürgen Press die überaus schwere Partie an: "Nach einer erfolgreichen englischen Woche wollen wir nun unseren positiven Trend fortsetzen. Die Mannen von Bernd Eigner werden sicherlich ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen und uns alles abverlangen. Trotzdem können wir selbstbewusst und mutig unsere Qualitäten in das Spiel mit einbringen, um zu einem attraktiven und erfolgreichen Match mit beizutragen."Am Ammerthaler Aufgebot dürfte sich gegenüber dem letzten Spiel nicht sonderlich viel verändern. Neuzugang Torwart Christopher Sommerer ist ab sofort spielberechtigt und zählt zum Kader.