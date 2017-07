Sport Ammerthal

17.07.2017

41

0 17.07.201741

Der Torjäger der DJK Ursensollen wird seiner Rolle beim Raiffeisen-Cup in Ammerthal gerecht: Siebenmal locht er ein, und das ist einen Pott wert.

Verdienter Sieger beim diesjährigen traditionellen Raiffeisen-Cups wurde auf dem Sportgelände der DJK Ammerthal wie schon ein Jahr zuvor erneut die DJK Ursensollen. Im Finale ließ der Nachbarverein nichts anbrennen und fegte den Gastgeber nach einer beeindrucken Leistung mit 9:2 vom Platz.Andreas Reindl, Vorstand der Volks- und Raiffeisenbank, überreichte an Kapitän Markus Edenharder den Pokal und übergab zudem jeder Mannschaft eine Prämie plus einen originalen Spielball. Die VR- Bank organisierte an den zwei Tagen eine große Tombola. Hier gab es neben vielen Sachpreisen auch zwei Eintrittskarten für ein Heimspiel des FC Bayern zu gewinnen. Den Erlös aus der Tombola spendete Reindl an die Jugendmannschaften der vier teilnehmenden Vereine. Beim Turnier selbst gab es doch einige Überraschungen, denn der als Favorit gestartete Kreisligist DJK Utzenhofen musste sich mit dem letzten Platz begnügen. Herausragender Mann an den zwei Tagen war zweifelsfrei Thomas Kotzbauer aus Ursensollen der insgesamt sieben Tore erzielte.

TuS Hohenburg - DJK Ursensollen 1:4 (1:3) Tore: 0:1/0:2 (7./14.) Thomas Kotzbauer, 1:2 (37.) Benjamin Pawczuk, 1:3 (39.) Thomas Kotzbauer, 1:4 (90.) Markus Edenharder

DJK Ammerthal II - DJK Utzenhofen 9:8 n.E. (2:2) Tore: 1:0 (18.) Markus Pöllinger 1:1/1:2 (23./57.) Michael Geitner, 2:2 (90.) Stefan Ehbauer. Im Elfmeterschießen war der gefeierte Mann Ammerthals Torwart Gregor Paulus, der gegen Nico Geitner parierteSpiel um Platz 3TuS Hohenburg - DJK Utzenhofen 7:6 n.E. (3:3) Tore: 1:0 (28.) Michael Landhammer, 1:1 (53.) Christoph Meier, 2:1 (70.) Oktay Türksever, 2:2 (62.) Julian Hiereth, 3:2 (67.) Oktay Türksever, 3:3 (76.) Michael Geitner. Das Elfmeterschießen entschied der TuS Hohenburg nach Fehlschüssen der Utzenhofer Spieler Fabian Hummel und Mario Augsberger für sichFinaleDJK Ammerthal - DJK Ursensollen 2:9 (1:5) Tore: 0:1 8.) Fabian Strobl, 0:2 (16.) Oliver Scherm, 0:3 (17.) Thomas Kotzbauer, 1:3 (31.) Stefan Ehbauer, 1:4/1:5/1:6 (33./36./53.) Thomas Kotzbauer, 1:7 (64.) Karel Palka, 1:8 (73.) Fabian Strobl, 2:8 (79.) Markus Pöllinger, 2:9 (82.) Karel Palka