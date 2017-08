Erstes Derby in der Bayernliga Nord

Sport Ammerthal

04.08.2017

76

0 04.08.201776

Mit einer Überraschung endete am Freitagabend das Derby zwischen der DJK Ammerthal und der SpVgg SV Weiden in der Fußball-Bayernliga Nord.

Obwohl als Außenseiter in die Partie gegangen, triumphierten die von Stefan Fink trainierten Gäste mit 3:2 (3:1). Benjamin Werner (9.), Stefan Graf (23.) und Johannes Scherm (34.) schossen nach gut einer halben Stunde eine 3:0-Führung für die Schwarz-Blauen heraus.Ammerthal konnte durch Tom Abadijew (37.) und den Ex-Weidener Andreas Wendl (82.) zwar noch verkürzen, die SpVgg SV brachte den Vorsprung aber in Unterzahl über die Zeit.Benjamin Werner hatte in der 79. Minute Gelb-Rot nach einer Unsportlichkeit gesehen.