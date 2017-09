Sport Ammerthal

10.09.2017

25

0 10.09.201725

Vor der Pause ist die DJK Ammerthal ein Gegner auf Augenhöhe für den Bayernliga-Spitzenreiter SC Eltersdorf. Danach sieht alles nach einer Niederlage für die Elf von Trainer Jürgen Press aus, doch kurz vor dem Ende überschlagen sich dann die Ereignisse.

Unhaltbarer Direktschuss

Tor zählt nicht

"Wir wussten, dass uns hier keine Laufkundschaft erwartet", sagte Eltersdorfs Trainer Bernd Eigner nach dem 2:2-Unentschieden in Ammerthal. "Die erste Halbzeit war auch völlig ausgeglichen. Aufgrund einer dominanten zweiten Halbzeit wäre mehr drin gewesen, da haben wir teilweise unsere ganze Klasse auf den Platz gebracht."Die Partie begann verheißungsvoll für die Platzherren, man spürte, dass sich die DJK-Elf einiges vorgenommen hatte. In der 4. Minute traf Michael Jonczy nach Flanke von Patrick Stauber aus kurzer Distanz nur das Außennetz. Aber auch die Gäste versteckten sich keineswegs und versuchten mit schnellen Vorstößen zum Torerfolg zu kommen. Nach ausgeglichenem Spiel stand es nach 23 Minuten urplötzlich 1:0 für die DJK, als Stauber mustergültig auf Friedrich Lieder flankte, der per Direktabnahme unhaltbar traf.Nur ein paar Minuten später war es erneut Lieder, der die nächste Großchance vergab. Im direkten Gegenzug dann der Ausgleich, als Maximilian Göbhardt mit einem herrlichen Distanzschuss DJK-Torhüter Schumacher keine Chance ließ. Die klareren Aktionen hatten nun wieder die Mittelfranken, die besseren Torchancen aber die Ammerthaler durch Lieder (43.) und Jonczy (45.).Mit Beginn der zweiten Hälfte folgte dann er unerklärliche große Einbruch der Mannschaft von DJK-Trainer Jürgen Press. Die war in der 46. Minute noch im Tiefschlaf, als Manuel Stark auf Zuspiel von Bastian Herzner ohne Gegenwehr zum 1:2 traf.Die DJK fand lange Zeit überhaupt nicht mehr ins Spiel, der dritte Treffer der Gäste schien eine Frage der Zeit. Ammerthal agierte ohne Biss, war zu behäbig, um für eine Wende zu sorgen. Bis zur 70. Minute verpasste es der bis dahin eindrucksvoll aufspielende Spitzenreiter, die Führung auszubauen, Torchance gab es zuhauf. Press musste reagieren, brachte frische Kräfte und stellte das System um. Mit Erfolg, denn in der Schlussphase waren die Ammerthaler wieder einigermaßen auf Augenhöhe und witterten ihre Chance. Ein überragendes Zuspiel von Jonczy genau in die Schnittstelle fand den kurz zuvor eingewechselten Dominik Mandula, der flach ins lange Eck zum schmeichelhaften 2:2-Unentschieden traf (85.).In den letzten Minuten folgte ein offener Schlagabtausch, die Chance zum Siegtreffer hatten beide Teams. Glück hatte die DJK, als der Schiedsrichter in der Nachspielzeit nach einem Kopfballtor von Göbhardt nach Rücksprache mit seinem Assistenten auf Abseits entschied. "Wir haben gegen diesen starken Gegner nur eine Halbzeit dagegenhalten können. Einige Spieler sind erst aus der Verletzung zurückgekommen, da fehlte die körperliche Fitness", sagte Press nach der Partie. Und: "Wir waren über weite Strecken im zweiten Durchgang nicht mehr richtig auf dem Platz, sind nicht mehr in die Gänge gekommen. Aufgrund der ersten Halbzeit sehe ich aber dennoch ein gerechtes Unentschieden."

DJK Ammerthal: Schumacher - Stauber (64. Abadjiew), Zitzmann, Wendl, Burger (65. Usta) - Zischler, Schneider, Karzmarczyk (80. Mandula) - Lieder, Egeter, Jonczy

SC Eltersdorf: Akbakla - Tadic, Fuchs, Janz, Lindner - Stark, Göbhardt, Dotterweich, Grinjuks (79. Dipanov) - B. Herzner (74. Schwesinger), T. HerznerTore: 1:0 (23.) Friedrich Lieder, 1:1 (28.)Maximilian Göbhardt, 1:1 (46.) Manuel Stark, 2:2 (85.) Dominik Mandula - SR: Stefan Kierner (Lichtenfels) - Zuschauer: 422