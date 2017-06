Sport Ammerthal

11.06.2017

Mit 16 Feldspielern und zwei Torhütern geht die DJK Ammerthal in die neue Fußball-Bayernliga Saison. Dabei ist das Ziel für die Mannschaft um Chefcoach Jürgen Press nach den Worten von Sportdirektor Tobias Rösl "ein guter Mittelfeldplatz". Die Abgänge sollen mit sechs Neuzugängen kompensiert werden. Andre Karzmarczyk, Christian Knorr (beide FC Amberg), Ralf Egeter, Andreas Wendl, Thomas Schneider (alle SpVgg SV Weiden) und Michael Fischer (FC Tegernheim) haben sich erstmals das Trikot der DJK übergestreift und zusammen mit ihren neuen Mannschaftskameraden mit dem Training begonnen. Bei bestem Wetter absolvierte die DJK am Sonntag ihre erste Trainingseinheit. Press will in den kommenden fünf Wochen eine Mannschaft formen, die das Saisonziel erreichen kann. Bild: brü