Sport Ammerthal

22.10.2017

5

0 22.10.2017

Bamberg. In diesem so wichtigen ersten Heimspiel in der Rückrunde der Bayernliga Nord gegen die DJK Ammerthal musste Don Bosco Bamberg auf den verletzten Christopher Kettler und den erkrankten Pascal Niersberger verzichten. Don Bosco wollte unbedingt einen Heimsieg holen. Doch es kam wiedermal ganz anders, denn Ralf Egeter und Friedrich Lieder schossen einen 2:0-Sieg für Ammerthal heraus.

Lupfer übers Tor

Aus 18 Metern

Abgeklärt ins Eck

"Bitterer Tag"

Die größte Chance hatten die Hausherren in der ersten Hälfte durch Daniel Schäffler, der ein tolles Zuspiel von Timo Strohmer in die Schnittstelle mit einem Lupfer frei vor dem Tor drüber hob (28.). Damit war die Chance zu so wichtigen Führungstreffer leichtsinnig dahin. Ammerthal hatte in der ersten Hälfte keine zwingende Torchance zu verzeichnen.Aber nach dem Wechsel erhöhten die Gäste aus der Oberpfalz den Druck und wurden prompt belohnt mit dem Führungstreffer. Ein weiter Abschlag von Torwart Marcel Schumacher gelangte zu Ralf Egeter, der sich gegen zwei Bamberger durchsetzte und aus 18 Metern traf, wobei der Ball noch per Innenpfosten ins Tor ging in der 51. Minute. Dabei sah die Don Bosco Defensive schlecht aus. Mit den Einwechslungen von Azizou Zoumbare und Markus Fischer wurde mehr Druck entwickelt und der Drang zum Tor besser. Doch vieles blieb nur zwingendes und der Zug zum Tor fehlte einfach.Ammerthal machte geschickt die Räume dicht. Don Bosco drückte auf den Ausgleich, aber es wollte einfach nichts Zählbares gelingen, weil auch der letzte entscheidende Pass fehlte. Als die Hausherren alles nach vorne warfen, gelang den Gästen per Konter gar noch das 0:2 durch Friedrich Lieder, der abgeklärt den Ball ins lange Eck schob zur Entscheidung.Damit war die bereits siebte Heimniederlage der DJK besiegelt. Und nun kassierte man wieder einmal eine bittere Niederlage. Mit solchen Leistungen insgesamt wird man sich in der Bayernliga wohl kaum halten können. Ammerthals Trainer Jürgen Press: "Meine Mannschaft hat stark dagegen gehalten und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Der Konter zum 0:2 war nicht mehr entscheidend, hat aber den Deckel auf dieses Spiel gemacht. Mit dem Sieg konnten wir uns von hinten absetzen."Bambergs Trainer Mario Bail sagte zum Spiel: "Es war ein bitterer Tag für uns. Wir sind alles schwer enttäuscht. Wir haben gut angefangen, aber leider keine Tore daraus gemacht. Die Effektivität hat wieder einmal gefehlt. Wir haben aber sehr intensiv gespielt, wurden aber dafür nicht belohnt."

Don Bosco Bamberg: Glos - Jessen, Esparza, Strobler (68. Fischer), Schmoll, Spies, Wunder, Strohmer, (76. Ljevsic), Sengül, Kane, (59. Zoumbare), Schäffler

DJK Ammerthal: Schumacher - Kohl, Zischler, Schneider (70. Karzmarczyk), Wendl, Burger, Egeter, Stauber (60. Mandula), Abadjiew (82. Laurer), Lieder, ZitzmannTore: 0:1 (51.) Ralf Egeter, 0:2 (90.) Friedrich Lieder - SR: Hemrich (Urspringen) - Zuschauer: 145