Sport Ammerthal

22.03.2018

Wenige Tage nach der Ankündigung, dass der Vertrag mit Coach Jürgen Press im Sommer nicht verlängert wird, präsentiert Fußball-Bayernligist DJK Ammerthal den Nachfolger. Die rasche Entscheidung hat auch einen sportlichen Grund.

Dominik Haußner, derzeit noch beim Süd-Bayernligisten ASV Neumarkt, wechselt zur Saison 2018/19 zur DJK Ammerthal. Nachdem klar war, dass Jürgen Press gehen wird, wollten die Verantwortlichen die Trainerfrage schnell geklärt haben, "damit wir uns auf die schweren englischen Wochen konzentrieren können, um den Klassenerhalt so bald wie möglich zu realisieren", hieß es aus Ammerthal.Der 39-jährige Hilpoltsteiner beendet im Sommer nach viereinhalb Jahren seine Tätigkeit beim ASV Neumarkt. Seine Spielerlaufbahn endete wegen einer schweren Knieverletzung bereits im Alter von 25 Jahren. Haußner stieg anschließend in das Trainergeschäft ein, ist mittlerweile Inhaber der A-Lizenz (zählt bis zur 3. Liga) und blickt trotz seines relativ geringen Alters für einen Trainer bereits auf eine bewegte Laufbahn zurück. Im Juniorenbereich war er beim 1. FC Nürnberg aktiv, im Herrenbereich unter anderem beim BSC Woffenbach und TSV Berching, zudem fungiert Haußner nach wie vor als DFB-Stützpunkttrainer."Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei der DJK Ammerthal. Die Verantwortlichen haben mich in positiven Gesprächen von einem Engagement überzeugt. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre, vor Ort bringen sich viele für ihren Verein ein, ich möchte meinen Teil für höherklassigen Fußball bei der DJK Ammerthal beitragen", sagte Haußner bei seiner Vertragsunterzeichnung. DJK-Sportvorstand Stefan Badura äußerte sich ebenso positiv: ,,Wir freuen uns sehr, dass sich Dominik Haußner trotz zahlreicher anderer Angebote für die DJK Ammerthal entschieden hat. Bereits nach dem ersten Gespräch stand bei uns in der Vorstandschaft die Entscheidung pro Dominik Haußner fest, wir setzen auf eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit".