Sport Ammerthal

19.09.2017

1:4 liegt die DJK Ammerthal am 18. August im Bayernliga-Spiel gegen die SpVgg Bayern Hof zurück, als der Schiedsrichter wegen eines Unwetters die Partie im Stadion "Grüne Au" abbricht. Jetzt kommt es zur Neuauflage - verbunden mit der nächsten Hiobsbotschaft.

Die Regularien schreiben zum Leidwesen der Hofer Bayern vor, dass die Begegnung neu angesetzt werden muss, so dass am Mittwoch, 20. September, um 17.30 Uhr erneut angepfiffen wird. Die Tabellenkonstellation ist deutlich prekärer geworden - für beide. Der Ex Regionalligist holte aus den anschließenden fünf Partien nur einen Punkt, diesen beim heimstarken Würzburger FV (3:3), so dass die Elf von Trainer Alexander Spindler auf den letzten Platz abgerutscht ist. Für die DJK gab es seither auch nur zwei magere zwei Punkte zu verbuchen, verbunden mit dem Rückfall auf den 13. Tabellenplatz. Für den Hofer Neutrainer Alexander Spindler (er übernahm die Mannschaft am 8. August für den bis dahin glücklosen Miloslav Janovsky) ist das Saisonzeit seines Vorgängers "vorne mitzuspielen" in weite Ferne gerückt und aus seiner Sicht auch zu begründen: "Es wurde ja zu Saisonbeginn fast der komplette Kader ausgetauscht. Ich habe eine andere Spielphilosophie, da dauert es eben noch einige Zeit, bis die Automatismen greifen."Die Erwartungen bei der DJK waren zu Saisonbeginn ebenfalls so, dass man mit dem Abstiegskampf nicht zu tun haben wollte. In Anbetracht des von Ammerthals Sportdirektor Tobias Rösl zusammengestellten Spielerkaders eine realistische Einschätzung. Die Vorzeichen haben sich aber aufgrund des Fehlens einiger langzeitverletzten Leistungsträger und dem überraschen Abgang von Michael Fischer (Tegernheim) gravierend geändert. Trainer Jürgen Press ist in der momentanen Situation nicht zu beneiden, nachdem er fast wöchentlich mit einer neuen Hiobsbotschaft konfrontiert wurde.Mit dem Ausfall von Thomas Schneider muss die Mannschaft um Kapitän Max Zischler jetzt den nächsten Nackenschlag verkraften. Der kreative Mittelfeldspieler zog sich im Spiel gegen den Würzburger FV einen Außenbandanriss im rechten Knöchel zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Ein weiterer bitterer Ausfall, der auch den sonst optimistisch gestimmten Jürgen Press ins Grübeln bringt: "Ich weiß noch nicht, mit welchen Aufgebot wir die Reise nach Oberfranken antreten können." Es fehlen neben den Langzeitverletzten auch Keeper Marcel Schumacher (beruflich), Michael Jonczy (Leiste) Ismailcan Usta, Andre Karzmarczyk (beide Grippe), Neuzugang Ahmed Dzafic (Knöchelverletzung) und Florian Holfelder (krank). Der Bus, zu dem noch Fans zusteigen können, fährt um 14 Uhr vom Sportheim ab.