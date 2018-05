Sport Ammerthal

Spannung im letzten Spiel der DJK Ammerthal in der Bayernliga Nord

Am Freitag, 18. Mai, letzter Spieltag in der Bayernliga Nord, heißt ab 18.30 Uhr noch einmal Großkampfstimmung in der DJK-Arena, wenn die DJK Ammerthal den Tabellenzweiten TSV Aubstadt empfängt. Die Elf von Trainer Josef Francic ist heißester Kandidat auf den Relegationsplatz und muss im Fernduell mit dem Würzburger FV (Heimspiel gegen Don Bosco Bamberg) bei derzeit Drei-Punkte-Vorsprung mindestens einen Punkt aus Ammerthal mitnehmen, um an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Bayern teilnehmen zu können.Sollten die Würzburger (64 Punkte) ihr letztes Spiel gewinnen und Aubstadt (67) in Ammerthal (41) verlieren, hätte die Elf von WFV-Trainer Marco Reitmaier bei Punktgleichheit aufgrund des direkten Vergleichs die Nase vorne. Es ist als Spannung garantiert und ein klares Zeichen dafür, dass die Mannschaft des scheidenden DJK-Trainers Jürgen Press richtig gefordert wird. Die bärenstarken Unterfranken kommen mit einer imposanten Bilanz aus den letzten 13 Partien, in denen das Team um Kapitän und Sturmtank Julian Grell satte 30 Punkte (!) holte.Entsprechend wird Press seine Mannschaft auf dieses Match einstellen: "Wir haben das aktuell beste Auswärtsteam der Liga vor der Brust." Ähnlich wie die vergangenen Wochen ist die Personaldecke bei Ammerthal etwas dünn: "Nichts desto trotz werden wir alles abrufen, um ein Gegner auf Augenhöhe zu sein." Mit 41 Punkten ist die DJK seit geraumer Zeit über dem Strich, belegt aktuell den elften Tabellenplatz.Lässt man die abgelaufene Saison kurz Revue passieren, war es schon eine richtig knappe Kiste im Hinblick auf die hinteren Relegationsplätze, bei der man zudem auch noch das Glück hatte, dass das bereits verlorene Spiel bei Bayern Hof (Abbruch beim Stand von 1:4 in der 73. Minute) vom BFV neu angesetzt wurde und mit 4:1 gewonnen wurde. Es gibt einige Argumente, dass die DJK das Saisonziel - besser als Platz 8 aus dem Vorjahr - trotz eines durchaus qualitativ guten Spielerkaders nicht wiederholen kann. Dies zeigt aber auch deutlich, dass Fußball kein Wunschkonzert ist, obwohl die DJK heuer von vielen Trainern in der Bayernliga Nord mit als Geheimfavorit im Hinblick auf einen der vorderen Plätze gehandelt wurde. Im letzten Spiel sollte die Mannschaft jetzt alles raushauen, um ihren treuen Fans, die nach dem Spiel zu Freibier eingeladen sind, einen ordentlichen Heimauftritt bieten.Im Hinspiel glückte der DJK nach der One-Man-Show von Fritz Lieder aufgrund seiner drei Tore ein ohne Zweifel überraschender 3:0-Sieg. Nicht dabei sind diesmal Johannes Kohl, der sich zuletzt in Aschaffenburg an der Leiste verletzte, und Tom Abadjiew aus studienbedingten Gründen. Wieder im Aufgebot ist dagegen Abwehrmann Andreas Wendl, der zuletzt aus privaten Gründen passen musste. Kurz vor der Partie werden die fest stehenden Abgänge von der DJK-Vorstandschaft verabschiedet.DJK Ammerthal: Sommerer (1), Stauber (20), Zitzmann (24), Burger (15), Wendl (14), Schneider (8), Usta (13), Zischler (5), Lieder (10), Dietl (8), Mandula (11), Jonzy (9), Knorr (7)

Weiden. Die SpVgg SV Weiden braucht in Hof unbedingt einen Sieg und die Schützenhilfe einer anderen Mannschaft. Dann ist die Mannschaft von Florian Schrepel gerettet und spielt auch in der nächsten Saison wieder in der Bayernliga. Die theoretische Chance besteht, als bester Tabellenvierzehnter der Bayernligen über die Ziellinie zu gehen.

Spätestens nach dem Abpfiff geht der Blick der Fans direkt zur Partie des direkten Konkurrenten der Südstaffel, der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München. Wenn die "kleinen Löwen" beim TuS Holzkirchen punktlos bleiben, hat die Mannschaft von Trainer Florian Schrepel den direkten Klassenerhalt in der Tasche. "Wir sind in den letzten Wochen ganz gut damit gefahren, dass wir auf uns schauen. Wenn wir nicht unsere Leistung abrufen, interessiert das Ergebnis aus Holzkirchen sowieso niemand. Deswegen werden wir wie zuletzt auf Sieg spielen, um unsere Serie zu verteidigen," so der Weidener Interimstrainer.

Bayernliga Nord

34. SpieltagW. Kickers II - Gebenbach Fr. 18.30 UhrBayern Hof - Weiden Fr. 18.30 UhrGroßbardorf - Erlenbach Fr. 18.30 UhrSand - Erlangen-Bruck Fr. 18.30 UhrEltersdorf - Schweinfurt II Fr. 18.30 UhrWürzburger FV - Bamberg Fr. 18.30 UhrAmmerthal - Aubstadt Fr. 18.30 UhrAnsbach - Aschaffenburg Fr. 18.30 UhrFC Amberg - Forchheim Fr. 18.30 Uhr1. Viktoria Aschaffenburg 33 88:27 792. TSV Aubstadt 33 69:32 673. Würzburger FV 33 69:35 644. SC Eltersdorf 33 64:43 635. DJK Gebenbach 33 72:50 616. SpVgg Ansbach 33 72:58 537. SpVgg Jahn Forchheim 33 71:66 518. TSV Großbardorf 33 49:47 489. SpVgg Bayern Hof 33 60:56 4310. Würzburger Kickers II 33 46:45 4211. DJK Ammerthal 33 64:65 4112. FSV Erlangen-Bruck 33 52:75 4113. Don Bosco Bamberg 33 43:48 4014. SpVgg SV Weiden 33 48:76 3715. 1. FC Sand 33 39:56 3016. 1. FC Schweinfurt 05 II 33 32:53 2917. SV Erlenbach 33 43:92 2318. FC Amberg 33 36:93 15