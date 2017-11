Sport Ammerthal

16.11.2017

17

0 16.11.201717

Weiden/Ammerthal. Die Tribüne im Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk in Weiden wird am Freitagabend, 17. November, leer bleiben: Das Bayernliga-Spiel zwischen der SpVgg SV Weiden und der DJK Ammerthal musste aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden. Die DJK Ammerthal hat nun drei Nachholspiele vor sich, von denen eines noch in diesem Jahr stattfinden soll: "Wir müssen schauen, dass wir das noch über die Bühne bringen", sagt Spielleiter Thomas Unger. Er möchte die Partie zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 II und der DJK Ammerthal am 2. oder 3. Dezember noch ansetzen. Nachholspiel Nummer zwei gegen den SV Erlenbach plant Unger für das Wochenende vor dem Wiederbeginn nächstes Jahr ein, also am 24. oder 25. Februar. Für die Partie bei der SpVgg SV Weiden sieht Unger kein Problem, dieses nächstes Jahr möglichst am Anfang im März oder April unter der Woche unterzubringen: "Das tut nicht weh, da kann unter Flutlicht gespielt werden, und die Entfernung zwischen den beiden Vereinen ist nicht so groß." Bild: Hartl