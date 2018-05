Sport Ammerthal

03.05.2018

202

0 03.05.2018202

Friedrich Lieder wird in der neuen Fußballsaison für den ASV Cham spielen. Aktuell steht der 27-Jährige bei der DJK Ammerthal unter Vertrag.

Lieder, in Russland geboren und als dreijähriges Kind nach Deutschland gekommen, spielte seit der D-Jugend beim FC Amberg, er schaffte in der Saison 2008/09 den Sprung in die Herrenmannschaft. Der Mittelfeldakteur wechselte 2014/15 zum Bayernligisten SpVgg SV Weiden (33 Spiele, 3 Tore), ehe er eine Saison lang bei der SpVgg Bayreuth in der Regionalliga antrat und auf 24 Einsätze kam. Die DJK Ammerthal vermeldete ihn im Juni 2016 bei der Verpflichtung als "Königstransfer".