Vermischtes Ammerthal

21.07.2017

0 21.07.2017

"Ein bisschen Wehmut steigt auf. Dann jedenfalls, wenn jemand weggeht, von dem man meint, dass er unbedingt zum Ganzen unserer Schule dazugehört." Es fiel Rektorin Elvira Rückerl alles andere als leicht, mit Brigitte Messer eine Lehrkraft zu verabschieden, "die 30 Jahre am Fundament der Schule mitgebaut hat".

Fulminante Abschiedsgala

"Mackie Messer"

Brigitte Messer wurde mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm angemessen gewürdigt. Alle waren da: Kinder, Eltern, Kollegium, Bürgermeisterin. Elvira Rückerl in der Laudatio: "Zielführend, mit dem Blick aufs Wesentliche, liebevoll zu den Kindern, ganz nah an den einzelnen Schülern" habe Messer den Lernstoff vermittelt. Sie habe in ihrem Beruf auch ihre Berufung gefunden, stellte die Schulleiterin heraus."Nie gab es Klagen, du hast es gut verstanden, mit den Eltern zusammen die Erziehungs- und Bildungsarbeit zu leisten", sagte Rückerl bei der Übergabe der Entlass-Urkunde. Es seien 30 Jahre gute Zusammenarbeit in Ammerthal gewesen; da blieb dann nichts anderes mehr übrig, als viele gute Jahre "für dein Leben nach der Schule" zu wünschen. Dass die Verbindung nicht abbrechen möge, wünschten sich alle, natürlich auch Nachfolgerin und neue stellvertretende Schulleiterin Brigitte Schröpf.Was folgte, war eine fulminante Abschiedsgala an der sich die gesamte Schule beteiligte. Die Tücken einer Englisch-Stunde führten die 21 Kinder der 4. Klasse vor; es folgte ein Cha-Cha-Cha unter der Leitung von Klassenlehrerin Ingrid Lommer. Die 4. Klasse dankte auf ihre Weise: Sie präsentierte das Lied "Deine Welt ist meine Welt", das sie für die Verleihung des Zertifikats "Energieschule" bereits aufgeführt hatte.Die 3. Klasse mit Brigitte Schröpf verabschiedete Brigitte Messer textlich mit der Moritat von "Mackie Messer", die kurzerhand in "Du, Frau Messer" umgeschrieben wurde. Brigitte Messer selbst übernahm mit ihrer 2. Klasse die Bühne und stellte die Wochentage in Farben dar, wählte dies auch als Einstieg, um ein Resümee der vergangenen Jahre aufzuzeigen. Die Schülerinnen Amelie Haller und Amanda Thirimadurage aus der 4. Klasse spielten das vierhändige Klavierstück Holzschuhtanz, dem weitere Verabschiedungen folgten: Barbara Rösl und Lisa Hausmann verlassen das Team der Mittagsbetreuung. Der aus acht Personen bestehende Elternbeirat erhielt eine Anerkennung zugesprochen, Hausmeister Jochen Liebl durfte ein Dankeschön entgegennehmen.In wochenlanger Vorbereitung hatte sich die Schulspiel-AG mit ihren 15 Darstellern auf das Stück "Ein Heinzelmann muss her" eingelassen, und das kam bei den Zuschauern bestens an. We will rock you, der Klassiker von Queen, auf dem Schlagzeug begleitet von Nicolas Ebi aus der 4. Klasse, bildete den Abschluss in der Sporthalle. Danach ging es im Pausenhof bei Verpflegung durch den Elternbeirat gemütlich weiter.