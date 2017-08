Vermischtes Ammerthal

06.08.2017

Die Geburtsstunde des Vaterunser-Weges schlug in der Stunde des Todes: Die am 10. August 2009 in Ammerthal verstorbene Künstlerin Wilhelmine Müller hat der Gemeinde zehn Gemälde des Zyklus' "Vaterunser" vermacht. Jetzt wird der gleichnamige Weg Wirklichkeit.

Die Bilder, die Wilhelmine Müller ihrer Gemeinde hinterlassen hat, sind seit einigen Jahren im Trauzimmer des Rathauses ausgestellt. Sie waren auch schon als Motive im Gemeindekalender praktisch in allen Haushalten, sollten aber einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Darauf fußt die Idee des Vaterunser-Weges in der Ortsmitte.Daran erinnerte Bürgermeisterin Alexandra Sitter nun beim Spatenstich nach längerem Pro und Contra rund um die Gestaltung von Kirchen-/Mariensteig. Hier werden künftig Stelen mit Abbildungen von Wilhelmine Müller, deren Mann Horst Müller auch zugegen war, zu sehen sein.Der Bilderzyklus - im Wert eines fünfstelligen Betrages - "schafft einen wunderbaren Weg", schwärmte Alexandra Sitter. Er sei künftig "ein Alleinstellungsmerkmal für Ammerthal". Zum offiziellen Beginn der Arbeiten waren auch die Vertreter der Firmen SHL Architekten und Stadtplaner (Weiden), Ingenieure Seuß (Amberg), Bauunternehmen Pichl (Hiltersdorf) und Albert Holzner (Amberg) sowie Bürgermeister Hans Lang, Vertreter der Verwaltung und Anlieger gekommen.Pfarrer Klaus Haußmann hat "die Idee gerne unterstützt: "Wir machen mit den Bildern der Künstlerin einen einmaligen Weg in Ammerthal." Das Besondere sei, dass hier anstelle von Kreuzwegstationen Vaterunser-Bilder zu sehen sind, an denen man "betend meditieren" könne.Uwe Reil (SHL Architekten und Stadtplaner) sah zwar vom Volumen her nicht "die größte Baustelle". Die rund 300 Meter, inbegriffen eine neue Wasserleitung von 250 Metern, seien aber "sicher die steilste Baustelle, die wir haben". Die vom bayerischen Innenministerium und vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für Entwicklung des ländlichen Raumes geförderte Maßnahme beinhalte neben dem Wegebau auch gleich den Ersatz der alten, bis 1928 zurückreichenden Wasserleitung, sagte Reil. Fertig werden soll der Weg noch im Herbst. Er werde "kulturell eine Bereicherung für Ammerthal".Mit rund 200 000 Euro wurden die Kosten beziffert. Prominenter Besuch habe sich zur Einweihung schon angesagt, kündigte die Bürgermeisterin an: Regierungspräsident Axel Bartelt sei von der Idee so angetan, dass er seinen Besuch zur Eröffnung bereits zugesagt habe.