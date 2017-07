Vermischtes Ammerthal

13.07.2017

Das ganze Dorf war auf den Beinen, feierte kräftig und genoss drei Tage beste Kirwastimmung.

Die junge Ammerthaler Kirwa-Truppe mit ihrem Vorsitzenden Sebastian Graßer hatte alles im Griff, gut organisiert und wurde von jung gebliebenen ehemaligen Kirwaleuten unterstützt. Den rund 30 Meter hohen Baum hatte Eberhard Luber aus Dietersberg spendiert. Mit schwerem Gerät wurde das Prachtstück in die vorgesehene Grube gehoben.Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, die musikalische Gestaltung übernahmen der Friedenfelser Männerchor, die Stubenmusi aus Friedenfels und der Gesangsverein Ammerthal. Die örtliche Blaskapelle spielte zünftig beim Frühschoppen im Festzelt auf. Mit einem prächtig geschmückten Vierspänner von Stefan Hofmann aus Ehringsfeld wurden die Kirwamoidln abgeholt. Unter dem Beifall zahlreicher Zuschauer zogen die Paare zur Musik der Höidlbrumma auf dem Dorfplatz ein. Auf ihren großen Auftritt hatten sich die Burschen und Mädels gut vorbereitet. Sie zeigten, dass sie neben Walzer auch komplizierte Tanzformationen beherrschen: Jägermarsch, Boarische mit Figuren, Kreuzpolka, Kutsche und Zwiefache. Als die Musik stoppte, hielten Alexa Persson und Dominik Weiß den Blumenstrauß in der Hand: Sie sind das neue Oberkirwapaar.Für Ältere war das Bierzelt am Montag reserviert. Bei der Seniorenkirwa führte Monika Fruth Regie, Hans Rieger hatte musikalisch alles im Griff. Die Tanzsparte des Heimat- und Kulturvereins zeigte Linedance und Standardtänze. Nach drei Tagen stand fest: Die junge Kirwagemeinschaft hatte ein tolles und abwechslungsreiches Programm geboten.