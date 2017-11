Vermischtes Ammerthal

16.11.2017

22

0 16.11.201722

"Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen" - diesen Gedanken setzten Rita und Johann Weber bei der Jubiläumsfeier der Konditorei und Bäckerei Weber um. Seit 90 Jahren gibt es ihren Einzelhandel in Ammerthal, seit 30 Jahren Konditorei, Handel und Handwerk in einem. Aus diesem Grund spendeten die Familie den Erlös aus der Tombola an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

1000 Euro waren bei der Jubiläumstombola zusammengekommen, die SkF-Vorsitzende Marianne Gutwein mit Freude entgegennahm. Das Geld komme der Kinder- und Familienhilfe vor Ort in Stadt und Land zugute, versprach sie. Familien, die den Nachweis der Bedürftigkeit vorlegten, würden unterschiedlich unterstützt. Zum Beispiel beim Kauf von Bedarf für den Schulanfang, mit Hausaufgabenhilfe, Nachhilfeunterricht oder Lese-Unterstützung.Der SkF unterhält einen 24-stündigen Notruf für Frauen, die psychischer und körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Für sie gibt es auch Schutzwohnungen, die aber renovierungsbedürftig sind. Beim SkF Amberg arbeiten 130 Ehrenamtliche mit.