01.01.2018

Seit zehn Jahren nisten Turmfalken in der Pfarrkirche St. Nikolaus, informierte CSU-Gemeinderat Robert Weiß. Damit auch die Jungvögel im nächsten Brutjahr optimale Nistmöglichkeiten haben, bastelte Weiß in Zusammenarbeit mit dem CSU-Ortsverband spezielle Brutkästen, die in Ammerthal und Umgebung in großer Höhe befestigt werden. Auch für den Vogel des Jahres 2017, den Waldkauz, wurden große Nistkästen gebaut. Das Fällen von alten Höhlenbäumen und die eintönigen Wälder machen es der mittelgroßen Eule manchmal schwer, geeignete Nistplätze zu finden. Die Dächer der Falken- und Kauzkästen werden von Klaus Simon noch mit Blech versehen, um mehr Haltbarkeit zu garantieren.