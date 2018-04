Vermischtes Ammerthal

08.04.2018

Wachsam sein, mit den Zeiterscheinungen umgehen und die Verbindungen zur Heimat nicht abreißen lassen: Das sind die Ziele der bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung. Eine Sorge plagt den Bezirksverband aber dennoch.

Brigade ausgelastet Seine Verbundenheit zur bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung zeigte auch Oberst Martin Seebürger, stellvertretender Kommandeur der Panzerbrigade 12. Auch nach dem schon fast abgeschlossenen Umzug der Brigade nach Cham "wollen wir die Verbindung zu den Traditionsverbänden nicht abreißen lassen". Laut Seebürger muss die Brigade in den nächsten Jahren einen gut gefüllten Terminkalender an Einsatzverpflichtungen neben dem täglichen Dienstbetrieb abarbeiten. "Dies sind Einsatzverpflichtungen im Osten Europas, aber auch die Stellung von Großverbänden im Rahmen des Bündnisses." Mit dem Stellen der 30 Tage-Brigade komme auf die Panzerbrigade die besondere Herausforderung zu, "innerhalb dieses kurzen Zeitraumes auf die Aufgabe zur Führung eines multinationalen Großverbandes hochzufahren". Etwas Besonderes sei die laufende Umrüstung der beiden Panzergrenadierbataillone auf den neuen Schützenpanzer Puma. Dieser sei schon am Standort in Oberviechtach zu sehen, führte der stellvertretende Brigadekommandeur aus.



"Ob der Weggang der Brigade aus Amberg die richtige Entscheidung war, da müssen die Politiker dafür einstehen", sagte BKV-Bezirksvorsitzender Josef Hartinger wehmutsvoll über den Abzug der Soldaten aus Amberg. (bö)

Fichtenhof. "Mancherorts ist die Beteiligung an den Volkstrauertagen zurückgegangen", bedauerte Bezirksvorsitzender Josef Hartinger bei der Bezirksversammlung am Wochenende in Fichtenhof (Gemeinde Ammerthal). Dazu eingeladen waren die Vertreter der Kreisverbände Amberg/Neumarkt (1285 Mitglieder), Oberviechtach (993), Tirschenreuth (663) und Schwandorf (922). Aktuell gehören dem Bezirksverband Oberpfalz 3863 Mitglieder an.Nicht nachlassen will der BKV mit seiner Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. "Mit dem Sammeln und Spenden, dass jeder gefallene Soldat ein würdiges Grab erhält, halten wir ihn in Ehren", unterstrich der Vorsitzende. Stellvertretender Landrat Hans Kummert betonte, dass Gegenwart und Tradition das Leben bestimmten, aber der Blick in die Zukunft sei und leider verloren gegangen. "Wir müssen aber Vorkehrungen treffen und gewappnet sein, dass sich bestimmte Dinge unserer Geschichte nicht wiederholen." Die bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung sei da der richtige Mahner, erklärte Kummert.Für Alexandra Sitter, Bürgermeisterin von Ammerthal, sind die ideelle Unterstützung, die Pflege der Tradition und deren Bewahrung sehr wichtig. "Ich sage dies deshalb so deutlich und mit Überzeugung, weil ich selbst stellvertretende Vorsitzende des Kriegervereins in unserer Heimatgemeinde bin." Das Einstehen "der Soldaten für unsere Wertegesellschaft ist ein ganz gewichtiger Eckpunkt der Demokratie", betonte die Bürgermeisterin. Über die Veranstaltungen im vergangenen Jahr informierte Bezirksvorsitzender Josef Hartinger. Er erwähnte Versammlungen der Kreisverbände und einen Empfang im bayerischen Staatsministerium zur Auszeichnung für das Sammelergebnis zur Kriegsgräberfürsorge. "309 000 Euro hat der Bezirksverband Oberpfalz sammeln können", so Hartinger. Ebenso erwähnte er die von der Militärkameradschaft Amberg organisierte Wallfahrt zum Mariahilfberg in Amberg.Für Samstag, 5. Mai, kündigte er die Landeswallfahrt in Ingolstadt an. Am Samstag, 23. Juni, steht die BKV-Landesversammlung mit der Neuwahl des Landesvorstands in der Oberpfalzhalle in Schwandorf auf dem Programm. Die Reservistenpatrouille übernehmen Mitglieder aus Pottenstetten. Über die Finanzen des Bezirksverbandes informierte Anton Kastner. Die Fortschreibung der Verbandschronik trug Schriftführer Bernhard Graml vor.Schließlich zeichnete Bezirksschießwart Johann Beck die Sieger der verschiedenen Schießveranstaltungen aus. Zugleich lud er zum Betzirks- und Landesschießen (Samstag, 26. Mai, und Samstag, 8. September, in Schwarzenfeld; Samstag, 14. Juli, und Samstag, 25. November, in Thumsenreuth) ein. Die Tagung der Schießbeauftragten ist für Samstag, 25. November, angesetzt.