Ammerthal

26.06.2017

26.06.2017

Nach dem Sieg auf regionaler Bühne 2016 vertritt die Gemeinde Ammerthal jetzt den Landkreis Amberg-Sulzbach beim Dorfwettbewerb des Landwirtschaftsministeriums sogar auf Bezirksebene.

Kommende Generationen

Viele Teilnehmer

Das Programm Besuch der Kommission



Am Mittwoch, 5. Juli, beginnt die Kommission mit ihrer Besichtigung der Gemeinde. Dabei wurde folgendes Programm festgelegt:



11 Uhr Begrüßung auf dem Gelände der DJK Ammerthal



11.25 Uhr Unterammerthal: kleine Brotzeit am Graf-Hof, es singt der Männergesangsverein



11.45 Uhr: Über Amberger Straße/Gewerbegebiet, Freiwillige Feuerwehr, Siedlungsstraßen zum TST-Gelände mit Besichtigung Siedler-Gerätehaus



12 Uhr: Friedhof Ammerthal mit Besuch der neuen Ammerthaler Baumgräber



12.30 Uhr Rathaus - Kita St. Nikolaus - Schule



Dann zu Fuß über Kirchensteig, künftiger Vater-Unser-Weg zum Vorplatz Frauenkirche, Treffen mit Bürgern und Vereinen



Gegen 13.10 Uhr: Abschlussrede des Kommissionssprechers (e)

Damit hat Ammerthal die Chance, noch höhere Weihen zu empfangen: Am Mittwoch, 5. Juli, steht der Besuch der Bezirkskommission bevor, die Ammerthal in Augenschein nehmen will. Darauf freut sich Bürgermeisterin Alexandra Sitter und mit ihr die Verwaltung.Das Programm, in zahlreichen Treffen und mit vielen Bürgern erstellt, steht. "Das Ziel ist klar", sagt die Bürgermeisterin: "Wir wollen mit unserer Einzigartigkeit punkten und unsere Chancen des Dorfwettbewerbs zum Wohle der Lebensqualität unserer Gemeinde und Gemeinschaft nutzen."Man habe, so ließ Sitter in einem Vorgespräch wissen, sowohl im Rathaus als auch in vielen Vereinsgremien und der Bürgerschaft die Chancen eines solchen Wettbewerbs sehr wohl erkannt. "Wir alle setzen uns aktiv für eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen ein, dazu birgt der Wettbewerb eine Menge positiver Aspekte." So werden, glaubt Alexandra Sitter, durch die gemeinsamen Aktionen das Selbstbewusstsein der Dorfgemeinschaft gestärkt und die Vorteile des ländlichen Raums, der Einsatz um das Allgemeinwohl in den Vordergrund gerückt. Es sei gar nicht so sehr vordringliches Ziel, die Vorzüge Ammerthals zu präsentieren, nein, es ginge auch darum, langfristig geplante, nachhaltige Projekte und Prozesse darzubieten. Dafür sollte es dann eine entsprechende Rückmeldung der Kommission geben. "Wir freuen uns auf den Besuch der vielen Fachleute und erhoffen uns natürlich Lob, aber eben auch konkrete Anregungen durch die geschulten Augen von Experten, die uns neue Impulse geben werden", freut sich Sitter.Zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen Juliane Krauße und der neuen Kämmerin Renate Großhauser ist in Kooperation mit vielen Vereinen und Interessierten für den Besuch der Kommission ein informatives Programm auf die Beine gestellt worden. Weil es bei dem Wettbewerb aber nicht nur um die erbrachten Leistungen einer Kommune geht, sondern auch um die Motivation der Bürger, hofft die Verwaltung auf möglichst viele Teilnehmer an der Exkursion.