Flurkreuz am DJK-Sportgelände in Ammerthal nach Restaurierung eingeweiht

20.07.2017

An Gottes Segen ist bekanntlich alles gelegen - das gilt auch für die Ammerthaler Bayernligafußballer. Vielleicht sind sie ja deshalb in ihrer Arena so erfolgreich, weil am nordwestlichen Gelände des DJK-Sportgeländes ihr Zwölfter Mann immerzu, unbestechlich, überparteilich zuschaut. Ein Flurkreuz mit dem Christus-Korpus steht am unteren Ende des Kirchensteigs am Rande des Sportgeländes, das wurde am Sonntag beim Sportgottesdienst eingeweiht. Besser gesagt: Wieder neu eingeweiht, denn das seit den 30er-Jahren an exponierter Stellung stehende Flurkreuz wurde heuer im Frühjahr durch einen Sturm schwer beschädigt. In Eigenregie haben Bernd Trepesch, Peter Haller, Robert Weiß, Xaver Koller, Hubert Weiß, Josef Kiender, Maria Eichenseer und Franz Niebler das Kleinod restauriert, wofür sich die Kirche bedankte. Jetzt haben die Ammerthaler wieder ihr markantes Flurkreuz, die Fußballer ihren Helfer. "Denn", so sagte Pfarrer Klaus Haußmann beim Gottesdienst, "so wie es auch beim Fußball nur durch ein Zusammenspiel gehen kann, geht es auch im Leben nur mit Gott gemeinsam." Den Gottesdienst gestaltete gesanglich die Gruppe Effata unter anderem mit dem Song "Möge die Straße uns zusammenführen". Der hatte für die Motorradabordnung aus Friedenfels gepasst, die anlässlich des Gottesdienstes und der Sportlerkirwa angereist war. Nachmittag wurden die Motorräder durch Pfarrer Haußmann gesegnet, dann folgte ein Korso durch Ammerthal. Bild: e