Vermischtes Ammerthal

06.06.2017

22

0 06.06.201722

Groß war die Freude, als die Delegation aus der israelischen Partnerstadt Modiin die Grundschule Ammerthal besuchte. Die Kinder und ihre Lehrer bereiteten den Gästen einen fulminanten Empfang.

Seit Wochen hatte die vierte Klasse mit Klassenlehrerin Ingrid Lommer das Begrüßungslied "Shalom" geübt. Die Buben und Mädchen sangen über die Freundschaft und überreichten jedem Gast ein kunstvoll geknüpftes Freundschaftsband, als Zeichen dafür, dass die guten Beziehungen zu Ammerthal nicht abreißen sollen. Sichtlich bewegt nahmen es die Gäste an. Danach überraschte die Schulspielgruppe mit einem fiktiven Museumsbesuch. Laughlin Evans aus der dritte Klasse erklärte als Museumsführerin in perfektem Englisch, wie die Besucher durch Antippen die Statuen des Museums zum Leben erwecken oder auch wieder ausschalten konnten. Groß war die Aufregung, als diese Wesen sich nicht nur bewegten sondern die Delegation in bestem hebräisch ansprachen. Lange hatten die Kinder ihre unterschiedlichen hebräischen Textpassagen geübt. In ein paar Jahren können auch einige dieser Kinder die Partnerstadt in Israel besuchen und dort selbst ein Freundschaftsband mit Jugendlichen knüpfen. Bild: exb