Vermischtes Ammerthal

25.03.2018

0 25.03.201810

Auf eine gute musikalische Ausbildung des Nachwuchses legt die Ammerthaler Blaskapelle großen Wert. Bei der Hauptversammlung steht die Ehrung langjähriger Mitglieder auf dem Programm.

Ehrungen Mehr als 30 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Dörfler, Rosa Ehbauer, Erna Englhard, Hildegard Englhard, Leonhard Englhard, Herbert Ernst, Martin Graf, Walter Graf, Birgit Gugg, Dieter Gugg, Josef Haller, Peter Haller, Xaver Haller, Walter Helb, Rudolf Hiltl, Josef Hofmann, Alois Karl, Klaus Kirschner, Hans Lang, Rudi Michl, Richard Schaller, Scheibel Kunigunda, Dieter Strobel, Ferdinand Tretzl und Willi Wismeth



10 Jahre: Veronika Eckl, Verena Gebert, Kristin Gräml, Maria Hofmann, Sebastian Hofmann und Manuel Jung (oe)

Keim Platz blieb frei bei der Zusammenkunft im Gasthaus Michl in Dietersberg. Wie es sich für eine Blaskapelle gehört, wurden die vielen Besucher musikalisch begrüßt. Elf Kinder unter der Leitung von Brigitta Englhard zeigten ihr Können auf den Flöten und erhielten dafür viel Applaus.Nach Angaben von Vorsitzender Daniel Halle hat der Verein 372 Mitglieder, darunter 38 aktive Musiker. Die Blaskapelle hatte viele Auftritte. Als Beispiel nannte Haller den Faschingszug in Happurg, das Jahreskonzert, den Zimmermannstag in Amberg und den Festabend zur französisch-deutschen Partnerschaft im Schloss Theuern.Höhepunkt war die Konzertreise nach Südkorea. Die zahlreichen Auftritte, teilweise vor mehr als 1000 Zuhörern, bei denen die Ammerthaler mit viel Jubel aufgenommen wurden, die Einladung der Regierung zum traditionellen koreanischen Essen sowie ein Auftritt beim Gouverneur der Provinz Gyeonggi sind unvergessen. "Die Korea-Reise hat uns zusammengeschweißt und war ein toller Motivationsschub für die Musiker", betonte Haller.Viele Kinder besuchten die musikalischen Grundausbildung, informierte Haller. Elena Weich und Brigitta Englhard böten professionelle Ausbildung für den Nachwuchs. Haller hob hervor, dass die Vereinsbeiträge hauptsächlich für die Aus- und Weiterbildung sowie die musikalische Früherziehung verwendet werden. Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, habe die Blaskapelle zwei neue Arbeitsgruppen auf die Beine gestellt: die Gruppe Medien mit Michael Haller und sieben Mitgliedern sowie die Gruppe Nachwuchs mit Christopher Braunisch und sechs Mitgliedern.Der große Erfolg der Ammerthaler Blaskapelle sei auch dem Dirigenten Michael Jung verdanken, lobte Haller. Er lege viel Wert auf den Nachwuchs, die Zusammenarbeit mit den Musikern sei optimal. "Die Kapelle hat mit Jung einen großen Schritt nach vorne gemacht", stellte der Vorsitzende fest.Ein gutes Zeichen sei es, wenn ein Verein viele langjährige Mitglieder auszeichnen könne. Für 30 und mehr Jahre Treue waren es 25, für 10 Jahre 6 Vereinsangehörige.