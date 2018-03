Vermischtes Ammerthal

08.03.2018

14

0 08.03.201814

Alles beim Alten bleibt an der Spitze der Ammerthaler Reservistenkameradschaft. Neben Neuwahlen stehen bei der Hauptversammlung auch Ehrungen auf dem Programm.

Vorstand Vorsitzender: Peter Friedrichs Stellvertreter: Rudolf Neuberger



Schriftführer: Josef Stöcklmeier



Kassier: Georg Paulus



Delegierte zur Kreisversammlung: Peter Friedrichs, Alfons Graml, Hermann Bauer, Rudolf Neuberger und Josef Stöcklmeier



Kassenprüfer: Alfons Graml und Johann Schinhammer (oe)

Gut besucht war das Treffen im Vereinslokal Ammerthaler Hof. Von rund 20 Aktivitäten im abgelaufenen Jahr berichtete Vorsitzender Peter Friedrichs. Der Kontakt zur Pateneinheit in Gärmersdorf sei bestens, stellte er heraus: "Unsere Gedanken sind immer wieder bei den Soldaten, die in Auslandseinsätzen sind."In der Gemeinde engagiere sich der Verein gerne, betonte Friedrichs. Seit Jahrzehnten stelle man am Volkstrauertag die Ehrenwache, bei Kirchen- und Vereinsfesten seien die Reservisten mit Fahnenabordnungen dabei. Besonders am Herzen liege dem Verein das Marterl am Ammerbach, das von den Familien Friedrichs aus Viehberg und Neuberger aus Götzendorf gepflegt werde.Besondere Auszeichnung seitens des Reservistenverbandes standen auf dem Programm. Markus Lutter wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft, Georg Paulus für seine 30-jährige Vorstandsarbeit als Kassier geehrt. Mitglieder stehen Jahr für Jahr und bei Wind und Wetter in Uniform am Volkstrauertag beim Kriegerdenkmal. Urkunden erhielten Robert Weiss (für 34 Jahre), Josef Lehmeier (für 31 Jahre), Josef Stöcklmeier (für 27 Jahre) und Klaus Simon (für 27 Jahre).Für 2018 sind gemeinsame Aktivitäten mit der Patenkompanie geplant sowie eine Vier-Tage-Fahrt nach Mecklenburg-Vorpommern.