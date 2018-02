Vermischtes Ammerthal

25.02.2018

Zu einem Filmvortrag unter dem Motto "Socialis for the Gambia" hatte der Vorstand des Katholischen Frauenbundes (KDFB) Ammerthal ins Pfarrheim eingeladen. Die Frauen nutzten zugleich die Gelegenheit, um das Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Aus ihrer Vereinskasse steuerten sie 200 Euro für die ehrenamtliche Arbeit bei.

Hanna und Barbara Aumer berichteten zunächst über das Leben von Kindern und Jugendlichen in Gambia. Der Verein "Socialis for the Gambia" hat seinen Sitz in Amberg und nahm seinen Anfang durch eine Sammelaktion im Supermarkt mit einer Blechbüchse. Zurzeit ist der Verein 350 Mitglieder stark.Die Freiwilligen fördern in Gambia den Bau von Schulen und Werkstätten. Regelmäßig findet ein Austausch mit den Betroffenen durch Reisen statt. Jedes Jahr sind auch Praktikanten für ein halbes Jahr vor Ort. Ziel des Vereins ist es, sich in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und auf die Problematik in Gambia hinzuweisen.