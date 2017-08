Vermischtes Ammerthal

06.08.2017

15

0 06.08.201715

Nach zweiwöchiger Vorbereitung stellten sich Kräfte der Feuerwehr Ammerthal einer Leistungsprüfung. Diese nahmen Kreisbrandinspektor Peter Deiml und die beiden Kreisbrandmeister Hans Sperber und Christian Meyer ab. Fragen mussten mündlich und schriftlich beantwortet werden, weitere Aufgaben waren Knotentest, Saugleitungkuppeln und ein Löschaufbau. Die Abzeichen in Gold-Grün erhielten Christian Baumer, Florian Baumer und Andreas Götz. Gold-Blau ging an Tobias Hofmann und Christoph Scheibel, Gold an Andreas Klose, Silber an Felix Ehbauer, Moritz Schmid, Tobias Schmidt, Magdalena Simon und Martin Weiß, Bronze an Axel Feldmeier, Sebastian Hofmann, Moritz Koberstein, Darius Schmid, Franziska Vogel und Julia Weiß. Dazu gratulierten Bürgermeisterin Alexandra Sitter, Kommandant Florian Baumer und sein Stellvertreter Andreas Götz. Bild: mof