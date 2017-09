Vermischtes Ammerthal

13.09.2017

13

0 13.09.201713

Doris Weiß ist die neue Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Ammerthal. Bei der Mitgliederversammlung wurde sie zur Nachfolgerin von Monika Fruth gewählt.

Vorstand Vorsitzende: Doris Weiß



2. Vorsitzender und Spartenleiter Theater: Anton Peter



Schatzmeisterin: Gabriele Pretzlaff-Fischer



Schriftführerin: Anja Kunz



Beisitzerin und Ehemaligenbeauftragte: Hedwig Fehlner



Beisitzer und Ehemaligenbeauftragter: Ottmar Gurdan



Beisitzer und Internetbeauftragter: Bernhard Hirsch



Beisitzer und Spartenleiter Tanz: Alois Frieser



Beisitzerin und Spartenleiterin HKV-Kids: Barbara Hirsch



Beisitzer und Requisitenbeauftragter: Stephan Knorr



Beisitzer und Gründungsvorstand: Jörg Fehlner



Beisitzerin und Chronistin: Irene Pemp



Beisitzerin sowie Beauftragte für Gemeinde- und Pfarrei: Monika Fruth



Beisitzerin und Fotobeauftragte: Christiane Kellner



Beisitzerin und Facebook-Beauftragte: Bianka Götz



Beisitzer und Bühnenbeauftragter: Klaus Eichenseer



Beisitzer und Theaterfahrten-Beauftragter: Josef Stöcklmeier



Beisitzer und Archivar: Dietmar Klemenz



Beisitzerin und Requisitenbeauftragte: Karin Kellner



Kassenprüferinnen: Monika Klügl und Sabine Kellner (jof)

Fruth eröffnete die Sitzung im Gasthaus Michl in Dietersberg. Der Kulturbeauftragte der Gemeinde, Dieter Strobel, würdigte in seinem Grußwort das Engagement in Sachen Theater und die kulturellen Veranstaltungen des Vereins. Vorsitzende, Schriftführer und Schatzmeister gaben ihre Berichte, wobei letzterer solide Finanzen aufzeigte. Bei den Neuwahlen gab es einige Änderungen, da manche der bisherigen Mandatsträger aus privaten oder beruflichen Gründen nicht mehr kandidierten. Die einstimmig gewählte, neue Vorsitzende und frühere Schatzmeisterin Doris Weiß übergab an ihre ausscheidende Vorgängerin als Dank einen Blumengruß.Nach den Berichten der Sparten Tanz, HKV-Kids und Theater, die ein aktives Vereinsleben bezeugten, blickten die Mitglieder auf die Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte und der Theatersaison 2018, in der man das zehnjährige Bühnenjubiläum feiert.