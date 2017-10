Vermischtes Ammerthal

05.10.2017

Ammerthal/Ursensollen. Der Pilzsachverständige Herbert Baumanis zeigte den Seminar-Teilnehmern vom Seniorennetzwerk Ammerthal/Ursensollen die Pilzvielfalt der Heimat auf. Von "sehr, sehr schmackhaft" bis "tödlich giftig!", lautete bei einigen von den Senioren hergezeigten Pilzen das Expertenurteil.

Der mitgebrachte Kahle Krempling löst unter Umständen einen Allergieschock aus und zersetzt das Blut, so der Schwammerlprofi. Auch Giftchampignons wurden vorgelegt und die Erkennungsmerkmale gezeigt.Es hieß auch: "Lassen Sie die Finger von im Garten wachsenden Pilzen, meist sind diese nicht zum Verzehr geeignet." Nach einem spannenden Theorieabend im Rathaus Ursensollen, ging es mit Herbert Baumanis (Deutsche Gesellschaft für Mykologie) und der sehr guten Pilzkennerin Sandra Ott bei Atzlricht ins Gelände. Zusammen mit den von den Teilnehmern bei der Pilzexkursion gesammelten Schwammerln kam man auf die stolze Zahl von 108 Arten."Pilze abschneiden oder herausdrehen?" Auch diese häufige Frage konnte der in der Region anerkannte Pilzprofi beantworten. "Um einen Pilz sicher bestimmen zu können, sollte er herausgedreht werden, denn oft benötigt man die Merkmale (zum Beispiel Knolle) am Stielansatz", lautete die Antwort. Bekannte Schwammerln wie Pfifferlinge oder Maronenröhrling sollten abgeschnitten werden. Einen Steinpilz kann man durchaus aus dem Moos heraushebeln. Wichtig ist das Verschließen der Öffnung, damit das Myzel nicht austrocknet.Natürlich durfte auch die Warnung vor dem gefährlichsten einheimischen Pilz nicht fehlen: Dem Knollenblätterpilz. Schon kleine abgebrochene Teile (vom Stiel oder den Lamellen) können vermengt mit anderen Schwammerln schwerste Vergiftungen nach sich ziehen und innere Organe nachhaltig schädigen.