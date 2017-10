Vermischtes Ammerthal

24.10.2017

3

0 24.10.2017

In Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus initiierte die Landesanstalt für Landwirtschaft die Aktion "Streuobst-Schulwochen". Die Grundschule Ammerthal beteiligte sich mit einer praxisorientierten Schulstunde daran.

Nicht nur das Projekt Streuobstwiese, auch die anstehende "Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit" unter dem Motto: "Nachhaltige Lebensstile" bot sich für den Unterrichtsgang aufgrund seiner Vielfältigkeit zu diesem Thema an.Gespannt und voller Fragen warteten die Kinder der 2. und der 3. Klasse zusammen mit Rektorin Elvira Rückerl und Klassenleitung Ingrid Lommer auf den Beginn des aufregenden Tages. Was ist eine Streuobstwiese und was gibt es da zu erleben?Bereits zur Begrüßung konnten die Schüler die Vielfältigkeit der Natur im Herbst in einem eigens für den Anlass dekorierten Strohhut von Hildegard Kornalik bewundern.Auf dem Weg zur Streuobstwiese von Gerald Bleisteiner gab es ebenfalls viel zu entdecken: Bäume, Sträucher, Kräuter und Tiere. Hildegard Kornalik vom Gartenbauverein Ammerthal führte die Mädchen und Buben, öffnete ihnen den Blick für die Zusammenhänge in der Natur und beantwortete die zahlreichen Fragen geduldig und kompetent. Angekommen informierte Kornalik unter anderem über die verschiedenen Apfelsorten, die Bestäubung durch Bienen und Hummeln und die Veredelung der Bäume. Die Schüler beteiligten sich mit viel Spaß an den Aktionen. Es wurde gefühlt, geschmeckt, gerochen und ein Suchspiel über die Pflanzen und Tiere im Biotop Streuobstwiese gemacht. Zuletzt stellte sich noch die Frage, wie aus den gesäuberten heimischen Äpfeln gesunder Saft gemacht wird. Hierzu zeigte und erklärte Gerald Bleisteiner den Kindern die einzelnen Geräte und Arbeitsschritte.Zurück an der Schule wurde zum Abschluss Apfelsaft und ein leckerer Apfelkuchen - gebacken von Rektorin Elvira Rückerl - verzehrt. Eine Apfelsortenausstellung mit Verkostung rundete die ganze Aktion ab.