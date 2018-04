Vermischtes Ammerthal

21.04.2018

Zu einem Einsatz rückte die Feuerwehr am Samstag gegen 10.30 Uhr in Ammerthal aus. In einem Nebengebäude in der Dietersberger Straße brannte ein Sicherungskasten durch. Der Einsatz verlief problemlos. Personen wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 25-jähriger mit dem Frontlader eines Bulldogs ein Erdkabel freilegen, damit dieses in der Folgewoche abgeklemmt werden könne. Als der Mann mit dem Frontlader anzog, wurde das Kabel aus dem Sicherungskasten gerissen, dieser geriet dadurch in Brand.Das Feuer griff nicht über auf die angrenzenden Gebäude über und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.Eingesetzt waren Feuerwehren, insgesamt 60 Mann, aus Amberg, Ammerthal, Kammernsölden, Poppenricht, Rosenberg und Ursensollen.