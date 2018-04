Vermischtes Ammerthal

21.04.2018

Zu einem Einsatz rückte die Feuerwehr am Samstag in Ammerthal aus. In einem Nebengebäude in der Dietersberger Straße brannte ein Sicherungskasten durch. Der Einsatz verlief problemlos. Personen wurden nicht verletzt.