Vermischtes Ammerthal

19.04.2018

19.04.2018

Einblicke in die Wehr, den Verein und die Aktivitäten im vergangenen Jahr gibt es von den Verantwortlichen immer bei der Dienstversammlung. Zur Sprache kommt auch ein Großeinsatz.

Zwei Frauen und 35 Männer leisten derzeit aktiv Dienst in der Ammerthaler Feuerwehr, davon sind 14 Atemschutzgeräteträger und fünf Gruppenführer. Die Jugendfeuerwehr hat zehn Mitglieder, davon sieben Mädchen.Kommandant Florian Baumer berichtete, dass im vergangenen Jahr 254 Einsatzstunden geleistet wurden. Es gab insgesamt 21 Einsätze. Sie gliedern sich auf in vier Brandeinsätze, darunter der Großeinsatz in Kropfersricht, acht technische Hilfeleistungen, sechs Sicherheitswachen und drei sonstige Tätigkeiten. Es gab 21 Übungsabende mit theoretischer und praktischer Ausbildung. Dazu kamen drei Funkübungen. Zusätzlich wurde ein Fahrsimulatortraining in Auerbach absolviert.In Ammerthal fand eine Vorführung des Schaumtrainers zusammen mit den Feuerwehren aus Illschwang und Poppenricht statt. Weiterhin wurde eine Maschinistenausbildung in Ammerthal gemacht. Mit den beiden Fahrzeugen wurden im Jahr 2017 1472 km zurückgelegt (LF 10/6: 701 km und LF 8: 771 km). Kameraden nahmen am Funklehrgang teil und absolvierten eine Führerscheinausbildung. Kommandant Baumer dankte Robert Weiß für seine Tätigkeit als Atemschutzwart und den Jugendwarten Günter Koller und Andreas Götz für die Betreuung und Ausbildung der Jugendlichen. Nach dem Rücktritt von Günter Koller ist seit heuer Christoph Scheibel als neuer Jugendwart im Amt.Dann gab Baumer gab einen Ausblick für das Jahr 2018. Auf den Plan stehen ein Erste-Hilfe-Kurs für MTA-Ausbildung gemeinsam mit der Feuerwehr Illschwang, Beschaffung eines THL-Koffers und verstärkte Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Ursensollen.Dann informierte Jugendwart Günter Koller über die Nachwuchsarbeit der Ammerthaler Feuerwehr. Rund 40 Übungen wurden gemacht. Die Jugendlichen organisierten das Johannisfeuer im Juni. Im August halfen sie bei der Unterammerthaler Kirwa mit. Dadurch konnte eine Spende in Höhe von 600 Euro an die Vorsitzende des Multiple-Sklerose-Abendtreffs, Ellen Galle, übergeben werden. Im Oktober legten die Jugendlichen den Wissenstest zusammen mit der Feuerwehr Illschwang ab. Im November schaute man sich zusammen mit der Jugendfeuerwehr Augsberg die Feuerwache 4 in Nürnberg und danach die Schwarzlichtfabrik an.Im Dezember wurde Axel Feldmeier zum Jugendsprecher und Moritz Koberstein zu seinem Stellvertreter gewählt. Anschließend wanderte man bei Fackelschein nach Dietersberg. Nach Kollers Bericht bekamen die Nachwuchskräfte das Jugendflamme-Abzeichen überreicht.Kreisbrandmeister Helmut Neidel berichtet, dass verstärkt versucht wird, Nachwuchs für die Feuerwehr zu rekrutieren. Deswegen werden Kinderfeuerwehren aufgebaut, damit frühzeitig das Interesse für dieses Ehrenamt geweckt wird.