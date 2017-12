Vermischtes Ammerthal

19.12.2017

19.12.2017

Jagdhornbläser, gut aufgelegte Sängerinnen sowie ein zeitkritisches Krippenspiel sorgen für beste vorweihnachtliche Einstimmung. Die Viehberger Waldweihnacht ist eine liebgewordene Tradition.

Viehberg. Heuer machten sich besonders viele Besucher auf den Weg. Sie bereuten es nicht. Kleine Engel in anmutigen weißen Kleidern führten um 16 Uhr die große Schar der Besucher vom Dorfplatz in Richtung Wasserhäusl in den nahen Wald. Die vielen kleinen Feuerstellen am Wegesrand waren richtungsweisend und stimmten wirkungsvoll auf die bevorstehende Waldweihnacht ein.Die Jagdhornbläser der Kreisgruppe Amberg-Sulzbach unter Leitung von Hans Saller bliesen kräftig ins Horn. Der herrliche Klang mitten im Wald ist seit Jahren ein unverzichtbares Merkmal der Waldweihnacht.Mit Gesangseinlagen umrahmten Rebecca Ostermeier und Michaela Tobisch mit wunderschönen klaren und festen Stimmen die Waldweihnacht, zu Piano- und Gitarrenbegleitung sangen sie sich insbesondere bei "Stille Nacht, heilige Nacht", in die Herzen der Besucher. Das gelungene Krippenspiel unter der Regie von Doris Schmidt stimmte die Teilnehmer nachdenklich. Maria und Josef sowie die Hirten outeten sich, nachdem sie ihre Gewänder abgelegt hatten, als kritische Bürger, die alles andere im Kopf hatten als die Weihnachtszeit. Maria teilte mit, sie sei 16 Jahre und ungewollt schwanger. Sie habe es nicht leicht bei den Mitschülern der elften Klasse, der Freund habe Schluss gemacht. Gut, dass die Mama zu ihr halte. Ein Hirte meinte, nur Börsenkurse und Kapital seien wichtig. "Erwartet nicht, dass ich euch ,Frohe Weihnachten' wünsche. Was zählt im Leben ist Geld und Karriere." Auch ein ganz junger Hirte legte ebenfalls seine Jacke nieder. Er stammt aus Afghanistan, wuchs in Deutschland auf und hatte Angst, abgeschoben zu werden. Als weitere Hirten ihre Sorgen schildern, wird deutlich, dass jede Krippenfigur eine individuelle Einstellung zu Weihnachten hat. Selbst die Schafe demonstrierten. Mit großen Schildern forderten sie eine vegane Weihnacht.Pfarrer Klaus Haußmann lobte das Krippenspiel. Man nehme sich stets vor, zur Adventszeit, aber auch alle Fälle zu Weihnachten, ein besserer Mensch zu sein und eine weihnachtliche Seite herauszukehren. Dass dies nicht immer so klappt, zeigte die Geschichte des kleinen Jakob, der sich redlich bemühte, ein guter Mensch zu sein. Haußmann forderte die Besucher auf, Mitmenschen zu helfen. "Denn jeder, der uns begegnet, ist der Nächste." Man mache zu oft die Augen zu.Die Kinder freuten sich, dass die Esel aus Kotzheim mit von der Partie waren. Die Streicheleinheiten der Mädchen und Buben nahmen die Tiere mit stoischer Ruhe hin. Die kleinen Viehberger Engel verteilten Geschenke an die Kinder, die Teilnehmer verweilten am Lagerfeuer und freuten sich über die gelungene Einstimmung auf das Christfest.