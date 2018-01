Vermischtes Ammerthal

28.01.2018

28.01.2018

Wahlen und eine Rückschau für das abgelaufene Jahr: Das sind die Themen der Jahresversammlung des Katholischen Frauenbundes (KDFB) Ammerthal gewesen. Bezirksvorsitzende Margarete Hirsch bedankte sich für eine herausragende Arbeit des Vorstands.

Termine des KDFB

Ergebnisse der Wahlen Alle Posten des Vorstands wurden wieder besetzt: Dazu zählen Simone Hoppe, Irmgard Lehmeier und Doris Weiß. Als Schatzmeisterin wurde Barbara Ehbauer gewählt, Schriftführerin blieb Lydia Kopp. Die Gruppe der elf Beisitzer bilden Andrea Badura, Theresia Badura, Miriam Donhauser, Kerstin Ebi, Christa Ehbauer, Hedda Fischer, Rosalinde Graf, Evi Haller, Barbara Hirsch, Petra Rupp und Elke Suttner. Kassenprüferinnen sind Maria Kohler und Inge Reitmeier. (mof)

Der Pfarrsaal war bis auf den letzten Platz besetzt - auch Hausherr Pfarrer Klaus Haußmann sowie die Bezirksvorsitzende Margarete Hirsch waren dabei. Letztere bedankte sich beim Vorstandsteam für die herausragende Arbeit. Simone Hoppe legte den Anwesenden den Kassenbericht vor. Ihr wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.Schriftführerin Lydia Kopp hatte sich etwas Besonderes für die Rückschau überlegt: In Reimform und mit zahlreichen Bildern sowie viel Humor ließ sie das vergangene Jahr Revue passieren. Zur viertägigen Bildungsfahrt nach Wien zeigte Vorsitzende Doris Weiß zahlreiche Aufnahmen und kommentierte in Reimform. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands ging es zu den Neuwahlen. Christa Ehbauer vom Vorstandsteam gab ihren Posten aus beruflichen und privaten Gründen ab. Es konnten alle Posten besetzt werden (siehe Infokasten).Der KDFB-Vorstand gab den Anwesenden ebenfalls Termine für das laufende Jahr an die Hand: Unter anderem geht es vom 12. bis 15. Juli zu einer viertägigen Bildungsfahrt ins polnische Riesengebirge. Die Fahrt führt nach Krummhübel, einer der schönsten Ferienorte in Polen. Außerdem steht ein Besuch der Schneekoppe oder an das Tal der Schlösser (Hirschberg) an.Am Sonntag, 18. Februar, wird die Solibrotaktion mit einer Messe eröffnet; Montag, 19. Februar, gibt es um 19 Uhr einen Vortrag mit dem Titel "Socialis for the Gambia". Am Freitag, 2. März, findet der Weltgebetstag der Frauen von Surinam statt.