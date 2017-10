Vermischtes Ammerthal

23.10.2017

0 23.10.2017

Die Idee, gemeinsam ein Weinfest auf die Beine zu stellen, hat sich rentiert. Die DJK-Ammerthal und die Blaskapelle Ammerthal freuten sich über eine volle Sporthalle, und beste Stimmung.

Die Spieler der 1. und 2. Mannschaft der DJK waren zur Freude der Besucher alle anwesend, und die Fans nutzten die Gelegenheit, die Fußballer und Trainer Jürgen Press außerhalb des Spielfeldes mal privat zu sprechen, näher kennenzulernen und Gedanken auszutauschen.Ein zusätzlicher Stimmungsschub war, dass beide Mannschaften am Wochenende als Sieger vom Platz gingen und wertvolle Punkte einsammelten.Die Ammerthaler Blaskapelle mit Dirigent Manuel Jung umrahmte das gemeinsame Fest musikalisch bestens aufgelegt. Daniel Haller, Vorsitzender der Blaskapelle, zeigte mit launigen Worten eine beeindruckende Bildershow der Reise nach Südkorea. Neun Tage waren die Ammerthaler Musiker in Asien unterwegs gewesen. Sie nahmen an einem großen internationalen Musikfestival mit Kapellen, Bands und Musikformationen aus der ganzen Welt teil. An verschiedene Orten und Bühnen spielten sich die Ammerthaler mit ihren bayerisch-böhmischen Liedern in die Herzen der Koreaner. Eingeladen vom Kultusminister musizierten sie auch im Palast Hwaseong, Suwon in der Provinz Gyeonggi. Das Konzert wurde live im koreanischen Fernsehen übertragen. Mehr Infos der Konzertreise, so Haller, gibt es auf der Homepage (ammerthaler-blaskapelle.de).