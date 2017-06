Vermischtes Arnschwang

03.06.2017

172

0 03.06.2017172

Ein 41-jähriger Mann attackierte in einer Asylbewerberunterkunft einen fünfjährigen Jungen und dessen Mutter mit einem Messer. Dabei verletzte er den Jungen tödlich. Die herbeigerufenen Polizisten schossen auf den Mann. Sie trafen ihn tödlich.

In der Asylbewerberunterkunft in Arnschwang ist es am Samstag gegen 16.50 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Bewohnern gekommen. Nach einem Notruf trafen wenige Minuten nach der Mitteilung Beamte in der Unterkunft auf einen 41-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Er hatte einen fünfjährigen Jungen in seiner Gewalt und fügte dem Kind schwerste Verletzungen mit einem Messer zu. Der Junge starb noch am Einsatzort. Bei dem Einsatz schossen die Polizisten auf den Mann und trafen ihn tödlich. Der Angreifer verletzte auch die 47-jährige Mutter des Kindes schwer. Ein weiteres, sechsjähriges Kind der Frau blieb unverletzt.Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg aufgenommen. "Die Untersuchung des Schusswaffengebrauchs übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg.", berichtet Polizeisprecher Albert Brück. Der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Regensburg sowie Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamtes begaben sich ebenfalls umgehend zum Einsatzort.Angaben zum Motiv des Mannes und in welcher Beziehung die Personen zueinander standen gibt es derzeit nicht. In einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Regensburg und des Polizeipräsidiums Oberpfalz heißt es dazu: "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang."