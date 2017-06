Vermischtes Arnschwang

07.06.2017

14

0 07.06.201714

Der tödliche Angriff eines Asylbewerbers auf ein Kind in einer Flüchtlingsunterkunft hat in Arnschwang große Betroffenheit ausgelöst. In der katholischen Kirche St. Martin ist an diesem Freitag ein Gedenkgottesdienst geplant. "Die Leute sind sehr traurig", sagte Pfarrer Joseph Kata am Mittwoch. Der Fünfjährige war am Samstag von einem 41-jährigen Mitbewohner erstochen worden. Zudem verletzte der Mann die Mutter des Kindes schwer, der sechsjährige Bruder erlitt einen Schock. Motiv für die Bluttat war wohl Lärmbelästigung. Nach Angaben der Mutter soll sich der Mann durch die Kinder in seiner Ruhe gestört gefühlt haben.

Pfarrer Kata besuchte den Kindergarten der Gemeinde und sprach mit den Mädchen und Buben über die Tat. Mutter und Bruder des Fünfjährigen befänden sich weiterhin im Krankenhaus, sagte Kata. Jedoch sei der sechsjährige Bub von einer Kindergärtnerin am Mittwoch für ein paar Stunden abgeholt worden, um sich beim Spielen abzulenken. Nach Angaben des Bürgermeisters Michael Multerer lebt die Familie seit drei Jahren in Arnschwang und ist gut integriert. Sie stamme aus Russland und sei muslimisch, sagte Kata. Mit dem mutmaßlichen Täter habe er mehrmals zu tun gehabt. An Weihnachten habe er ihn zuletzt in der Kirche gesehen. Ansonsten sei der 41-Jährige immer wieder gekommen, um nach Geld zu betteln. Das habe zu Streit geführt, der Mann sei aggressiv aufgetreten. "Aber dass er so etwas tut, habe ich nicht gedacht", sagte der Pfarrer. Die Flüchtlingsunterkunft war am Mittwoch wegen der Ermittlungen weiterhin gesperrt.Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hat Zweifel an der Wirksamkeit von Fußfesseln geäußert. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Ulf Küch sprach laut Medienberichten von einem "reinen Scheininstrument, das Sicherheit vielfach nur vorgaukelt". Er erinnerte daran, dass auch im französischen Saint-Étienne-du-Rouvray im vergangenen Jahr ein Priester von einem Täter mit Fußfessel ermordet wurde.