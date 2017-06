Vermischtes Arnschwang

06.06.2017

522

1 06.06.2017522

Der 41-Jährige, der am Samstag (3. Juni) in einer Asylbewerberunterkunft in Arnschwang (Landkreis Cham) einen Fünfjährigen tödlich und dessen Mutter schwer verletzte, fühlte sich offenbar durch die spielenden Kinder in seiner Ruhe gestört. Das teilten die Staatsanwaltschaft Regensburg und das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstagnachmittag mit.

"Keinerlei Vorbeziehung"

Die Polizei hatte den Angreifer, der wegen einer Verurteilung wegen Brandstiftung eine elektronische Fußfessel trug , in der Unterkunft erschossen. Im Rahmen der Ermittlungen der Kripo Regensburg und des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde am Montag die 47-jährige Mutter des Fünfjährigen und eines weiteren sechsjährigen Sohnes, der körperlich unverletzt blieb, vernommen. Dabei sei herausgekommen dass sich der Täter wohl durch die spielenden Kinder der Frau in seiner Ruhe gestört fühlte. Offenbar war dies nicht das erste Mal: Laut Polizei gab die Mutter an, der Mann habe sich schon mehrfach über den Kinderlärm beschwert.Mutter und Täter gerieten am Samstag darüber in Streit. Dabei ging der 41-Jährige mit einem Messer auf die Mutter sowie ihren fünfjährigen Sohn los. Dem Jungen fügte er dabei schwerste Verletzungen im Halsbereich zu, an denen der Bub noch vor Ort verstarb. Seine Mutter wurde an Hals, Armen und Beinen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt."Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand zwischen der Geschädigten und dem Täter außer der Nachbarschaft keinerlei Vorbeziehung", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Lediglich die wiederholten Streitigkeiten über die spielenden Kinder seien ein Kontaktpunkt gewesen.Die Mutter befindet sich nach Angaben der Polizei noch immer in ärztlicher Behandlung. Die Regensburger Kripo arbeitet an den Vernehmungen weiterer Bewohner der Unterkunft. Mindestens vier davon sollen die Tat als Augen- oder Ohrenzeugen mitbekommen haben. Da es sich um Menschen unterschiedlicher Nationalitäten handelt, werden Dolmetscher eingesetzt. Deshalb werde es noch einige Zeit dauern, bis die Vernehmungen abgeschlossen sind, so die Polizei.Auch am Montag fanden am Tatort noch Maßnahmen zur Spurensicherung statt. Am morgigen Mittwoch sollen 3D-Scanner des Bayerischen Landeskriminalamts zum Einsatz kommen, um den Tatort zu dokumentieren. Das Gebäude bleibt bis zum Abschluss der Untersuchungen vor Ort abgesperrt.