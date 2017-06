Kulturpreis für Günter Ide

Vermischtes Arzberg

Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Heimatpflege erhielt Günter Ide den Kulturpreis 2017 des Fichtelgebirgsvereins. Ide ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft Bergbau und Geologie. Seit 1999 ist Günter Ide unermüdlich auf der Jagd nach Objekten, um die Bergwerksgeschichte des Fichtelgebirges erlebbar zu machen. Auf seine Initiative hin wurde eine Sammlung aufgebaut, die in dieser Fülle und Vielfalt heute beinahe einzigartig ist. In seiner Laudatio beim Festakt anlässlich der Segnung der erhöhten Waldenfels-Warte (wir berichteten) dankte Adrian Roßner dem neuen Preisträger für seinen Einsatz zur Wahrung des historischen Erbes der Region. "Seine Arbeit hat einen wichtigen Anteil daran, eines der bedeutendsten Kapitel unserer Geschichte für die Nachwelt zu erhalten und die Vergangenheit mit all ihren Facetten erlebbar zu machen", sagte Roßner.