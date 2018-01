Wirtschaft Arzberg

10.01.2018

Inhaber Fritz Schmidt und Seniorchefin Helga Schmidt vom Traditionsgeschäft "Friedrich Schmidt Uhren, Optik und Schmuck" in Arzberg ehrten in der Gaststätte "Bergbräu" zwei langjährige Mitarbeiterinnen. Augenoptikerin Daniela Maenner wurde für 10 Jahre mit einer Ehrenurkunde in Bronze und Kauffrau im Einzelhandel Christine Rogler mit einer Ehrenurkunde in Silber für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit von der Handwerkskammer Oberfranken ausgezeichnet. Fritz Schmidt bedankte sich bei den Jubilarinnen und hoffte, dass die Leidenschaft für ihren Beruf noch lange anhält. Des Weiteren wurden Margit Löwe nach 22 Jahren und Annemarie Mayer nach 31 Jahren Betriebszugehörigkeit bei Optik Schmidt in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Inhaber Fritz Schmidt bedankte sich für das jahrelange Engagement bei Margit Löwe und Annemarie Mayer und wünschte beiden einen gesunden Ruhestand.