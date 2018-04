(svz) Alle Fans von motorisierten Untersätzen hatten sich diesen Termin dick im Kalender angestrichen: Am Sonntag ging in der Bergstadt das 2. Auerbacher Testival über die Bühne. Bei sommerlichen Temperaturen reisten viel gleich mit dem Motorrad zum Gelände rund um die GTÜ-Prüfstelle in der Degelsdorfer Straße.

Ein umfangreiches Programm war für alle Liebhaber des Motorradfahrens, aber auch von E-Bikes und Autos geboten. Probefahrten, ein Gratis-Sicherheitscheck und eine kostenlose Geräuschmessung am Motorrad waren möglich. Aber die Fachleute informierten auch umfangreich über die Hauptuntersuchung der Fahrzeuge und Änderungsabnahmen.Hier waren auch schon wie im letzten Jahr sehr viele Händler aus Bayreuth, dem Landkreis Bayreuth und natürlich aus Auerbach vertreten. Angeboten wurden Probefahrten mit verschiedenen Motorrädern der Firma PePa-Bikes aus Bayreuth, Fahrrädern und E-Bikes der Firma Radau oder mit Quads der Firma 1a-Autoservice Rass. Außerdem konnten die Interessenten die neuesten Modelle von Opel bei Auto+Service Ebert und Ford bei Auto Eckert testen. Das BRK Auerbach hatte eigens einen Stand aufgebaut, um die richtigen Hilfsmaßnahmen bei Unfällen mit Motorradfahrern zu zeigen.Bei der Firma Auto Eckert in der Industriestraße stellte Thorsten Eckert eine breitgefächerte Palette an Fahrzeugen zur Verfügung. Das neue Modell Ford Edge, der Ford Focus ST Kombi oder ein neuer Ford Mondeo zogen die Blicke auf sich. Auch dachte das Autohaus an den Spaß für Kinder und baute auf dem Platz vor seiner Werkstatt eine große Hüpfburg auf.