Am Samstag ist der erste "Ball der Städte" in Kooperation von Auerbach und Pegnitz

Viele Tanzschuhe dürften schon poliert sein, denn natürlich schließt der Ball der Städte Auerbach und Pegnitz am Samstag, 21. April, auch ein Bewegungsprogramm für die Gäste ein. Die erste derartige Veranstaltung der Nachbarstädte steht unter dem Motto "New York, New York" und geht ab 20 Uhr in der Pegnitzer Christian-Sammet-Halle über die Bühne - mit Bernd Rasser (Radio Mainwelle) als Moderator und vielen Showeinlagen. Die SRZ sprach mit Organisator Markus Seufert von der Agentur Josema-Events.

Markus Seufert: Der Vorverkauf hat uns wirklich sehr überrascht, da bereits fast alle Karten weg sind. Das ist für eine Veranstaltung, die es das erste Mal gibt, wirklich beachtenswert und nicht selbstverständlich. Es gibt aktuell noch wenige Sitzplatzkarten, online unter ballderstaedte.de, und noch einige Laufkarten ohne Tisch.Das ist eine wirklich gute Frage, da wir einen sehr großen Anteil Auerbacher auf dem Ball haben werden, was uns sehr freut und den Gedanken des Balls, Pegnitz und Auerbach zusammenzubringen, mit Leben erfüllt. Insgesamt dürfte es sich jedoch die Waage halten.Nun ja, eine Planung kann man ja nie zu 100 Prozent umsetzen, aber im Großen und Ganzen hat alles gut geklappt. Vor allem bei der Dekoration hat sich allerdings einiges als schwieriger erwiesen als gedacht. Aber auch das haben wir zum Glück hinbekommen. Jetzt freuen wir uns alle auf den ersten Ball der Städte Pegnitz und Auerbach.