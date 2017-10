Welluck. Eröffnet wurde die Herbstversammlung der Auerbacher Jägerkameradschaft mit Leberkäse vom Wildbret und mit Signalen sowie dem Hubertusmarsch des Bläserkorps unter Leitung von Hornmeister Markus Toesko.

Vorsitzender Dieter Möller führte die Rotwildhegeschau in Heringnohe sowie das Anschießen der Büchsen Ende April an. Beim Ausschießen der Ehrenscheibe gab es zwei Zehner, von Heiner Krodel und von Möller selbst. Der Vorsitzenden hatte den besseren Treffer und gewann. Im Mai stand die Landkreishegeschau an, bei der es aber Probleme gab mit der Gehörnanlieferung.Das Gurkenfest in Hagenohe, die Bärenschlucht bei Pegnitz, das Landkreisbläsertreffen und die Bläserfahrt nach Birkenhof boten dem Bläserkorps willkommene Gelegenheiten zu Auftritten. Möller warb für das Schießen im Schießkino Bockenberg. Angesichts der nur mäßigen Teilnahme empfahl er das gute Schießtraining auf bewegliche Ziele auf der Leinwand. Als Gewinner der Ehrenscheibe brach Uli Schomann mit hervorragenden 48 Ringen die Serie des gewohnten Siegers Dieter Graf, der diesmal Dritter wurde.Auch beim Büchsenschießen in Sulzbach beklagte Möller eine mäßige Teilnahme. Die Bläserfahrt nach Zittau/Oberlausitz würdigte er als besonderes Highlight. Ein Klangerlebnis im Innenhof von Schloss Augustushof war das vierstimmige Spiel der Auerbacher Bläser. Nun steht das Hubertusfest mit Gestaltung der Messfeier am 4. November an.Mit mehreren Stunden Arbeitsdienst auf Maffei wirkt man bei der Vorbereitung der Weihnacht mit, ebenso mit einer Wursthütte und Grill für Wildschwein und Wildleberkäse. Am 18. Dezember folgt das Konzert im Krankenhaus, auch im Caritasheim St. Hedwig soll Jagdmusik erklingen. Der Wildbret-Kochkurs ist Anfang des neues Jahres.