Mit dem Gokart über den Pausenhof düsen, Bogenschießen, Tanzen oder mit dem Rettungsspreizer hantieren: Für den Geschmack der Auerbacher Mittelschüler dürften solche Aktivitäten wohl gerne öfter auf dem Stundenplan stehen als nur einmal im Jahr.

Gokart der Renner

Sportliche Angebot

Mit einem vielseitigen Angebot startete die Mittelschule die Neuauflage ihres "besonderen Schultags", der den Auerbacher Vereinen eine Möglichkeit verschafft, sich zu präsentieren. Über nahezu vier Stunden erstreckten sich die Aktivitäten im Schulhaus und im Außenbereich. In den Pausen ließen sich Schüler und Gäste mit Kaffee, Kuchen und kleinen Imbissen vom Elternbeirat verwöhnen.Nach dem Willkommen in der Aula durch Schulleiter Ferdinand Höllerer konnten sich die Mädchen und Buben nach Herzenslust an den einzelnen Stationen versuchen. Dass es dabei einige Favoriten gab, zeigte sich schon im Vorfeld. Als Renner schlechthin erwies sich die Initiative des Motorsportclubs (MSC) Auerbach, mit dem Gokart ein paar Runden auf dem Parcour zu drehen. Allerdings ging dieser Wunsch aus zeitlichen Gründen nur für 40 Jugendliche in Erfüllung. Sie machten dabei die Erfahrung, dass Gas geben und bremsen auch im Kopf umgesetzt werden muss. Vorsitzender Dieter Wittmann freute sich über das große Interesse am Motorsport.Obwohl sich die Buben hier eher rar machten, übten 16 Paare mit den Vortänzern Thomas Riedhammer und Kerstin Meisel sowie der Jugendleiterin Katrin Himmelhuber die ersten Schritte des Volkstanzes "Hans bleib da" . Mit dem Line-Dance "Cupid Shuffle" demonstrierte der Heimat- und Volkstrachtenverein, dass er offen ist für Neues. Mit derzeit 43 Kindern und Jugendlichen verfügt der Verein über einen starken Nachwuchs wie schon lange nicht mehr.Großes Interesse zeigten die Schüler auch an der Feuerwehr Auerbach, ihren Vorführungen und ihrer Geräteschau. Fünf Aktive mit Kommandant Sven Zocher an der Spitze waren dabei im Einsatz. Staunend schauten die Kinder zu, wie sie mit dem Rettungsspreizer, der immerhin 40 Tonnen anheben kann, einen Tischtennis- oder Tennisball aufnahmen und von Punkt A nach Punkt B beförderten. Sinn der Geschicklichkeitsspiele war, den Kindern zu zeigen, dass der Umgang mit schweren Geräten Feingefühl erfordert.Mehr als 60 Teilnehmer registrierte der Schützenverein D' Speckbachpelzer Michelfeld beim Bogenschießen und konnte damit nicht alle Interessenten befriedigen. Schützenmeister Josef Diertl, die beiden Fachtrainer Thomas und Peter Zinner sowie Vorstandsmitglied Achim Leißner unterwiesen die Mittelschüler im Umgang mit Pfeil und Bogen. Ihr Gefühl für das runde Leder erprobten 70 Jugendliche in drei Durchgängen bei den Fußballtrainern der SG Auerbach um die Jugendleiterin Kathrin Gsell. Außerdem warb der SV 08 mit Aerobic und Handball.Den Reiz des Kletterns vermittelte der Verein Zugzwang Auerbach. Für Erste-Hilfe-Übungen stand der Arbeiter-Samariter-Bund "Gewehr bei Fuß". Seine neue Sportart, die malaiische Kampfkunst Rantai-Kung-Fu stellte der SC Glückauf vor. Vom "besonderen Schultag" und dem Engagement aller Beteiligten zeigte sich auch Bürgermeister Joachim Neuß bei seinem Rundgang beeindruckt und begeistert.