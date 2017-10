Die Realschule Auerbach öffnet am Wochenende 13. bis 15. Oktober die Tore ihrer frisch renovierten Turnhalle für die Öffentlichkeit - für eine besondere Öffentlichkeit! Denn von Freitag bis Sonntag findet erstmals in Auerbach ein sogenanntes "Prayerfestival" statt. "Prayer", so weiß der des Englischen mächtige Leser, heißt "Gebet" oder auch "Beter". Folglich handelt es sich beim Prayerfestival um ein "Fest der Beter" oder ein "Fest des Gebetes". Spontan würden wir "beten" und "feiern" inhaltlich wohl nicht zusammenbringen und das Gebet eher dem Privatleben zuordnen, als ein Fest - noch dazu ein öffentliches - daraus zu machen.

Gläubige Jugendliche - speziell Leute der "Jugend 2000" - denken da anders. Junge Erwachsene der "Jugend 2000 Regensburg" taten sich mit den Schulschwestern von Unserer Lieben Frau und engagierten Auerbacher Christen zusammen, um diese neue, aber schon vielerorts bewährte Form der Neuevangelisierung zu organisieren.Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 35 Jahren, die jungen überzeugten Christen begegnen möchten und unvoreingenommen den christlichen Glauben neu oder wieder entdecken wollen.Dazu dienen Lobpreis, Gespräche, Gebete, Messfeiern sowie Vorträge ("talks") von kompetenten Referenten, aber auch Aktivitäten wie Morgensport und Workshops unterschiedlicher Thematik. Eine besonders intensive Begegnung mit Jesus Christus selbst wird durch die eucharistische Anbetung ermöglicht - auch während der Nacht.Die Veranstalter gehen davon aus, dass sich auch in Auerbach das Format "Prayerfestival" als Glücksfall erweisen und viele Teilnehmer begeistern, aber auch in ihrem religiösen Leben bereichern wird. Ein Besucher eines früheren Prayerfestivals brachte es auf den Punkt: "Jetzt weiß ich erst, was für ein Geschenk es ist, an Jesus, der uns in keiner noch so verfahrenen Situation hängen lässt, zu glauben. Ich bin ihm nicht gleichgültig. Er will mein bester Freund sein. Das muss ich unbedingt an andere weitergeben."Das Programm im Überblick:Freitag, 13. Oktober, Abendessen, Einstimmung mit Musik in der Realschulturnhalle, Messfeier, Talk zum Thema "Unsichtbar und doch hautnah!", Lobpreiskonzert der Jugend-2000-Band.Samstag, 14. Oktober, Morgensport, Frühstück, Morgenlob, Talks mit den Themen "Jesus, wer ist das?" oder "Beichte, muss das sein?" oder "Du bist unendlich geliebt!", Messfeier, Speed-Meeting, Glaubenszeugnisse, Workshops für Firmlinge, Workshops zum Thema "Berufung" oder zur Frage "Findet Gott Sex gut?", "Abend der Barmherzigkeit" (Angebot der Versöhnung mit Gott).Sonntag, 15. Oktober, Talk zum Thema "Maria - Brücke zur Liebe", Rosenkranzgebet, Prozession zur Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Feier der Sonntagsmesse in der Pfarrkirche (mit Professor Dr. Karl Wallner aus Wien), Mittagessen in der Realschule.