Sommerliche Temperaturen, ein breites Angebot der Fieranten von auswärts sowie reduzierte Preise und Sonderaktionen der örtlichen Fachgeschäfte lockten am Sonntag zahlreiche Besucher zum Auerbacher Frühlingsjahrmarkt. Die 44 Stände der Händler übertrafen die bei den letzten Märkten verzeichneten Anzahlen deutlich. Wer angesichts des Einkaufsbummels in der Hitze Abkühlung brauchte, nahm gerne auf ein Eis Zuflucht, so dass in diesem Bereich der erste Rekordumsatz des Jahres zu verzeichnen gewesen sein dürfte. Bild: ll