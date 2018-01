"Ein fröhliches Gesicht ist heute euere Pflicht." Damit sagt Gerda Iger als Motor der Faschingsveranstaltung der Arbeiterwohlfahrt im Gasthaus Deml klipp und klar, dass die in der fünften Jahreszeit arg geforderten Mitglieder den Stress einfach mal ablegen sollen.

Das Team von überwiegend weiblichen Akteuren hatte keine Mühe gescheut, um durch Sketche, Witze, Anekdoten und wahre Begebenheiten die Lachmuskeln der Zuhörer ständig in Bewegung zu halten. Musikalische Unterhaltung lieferte Karl-Heinz Adelhardt mit seinem Akkordeon.Den neuesten Tratsch präsentierten die Auerbacher Friedhofsschnallen mit Gerda Iger, Gerda Feigt, Marianne Danninger und Gabi Ott. Beim Blättern durch den Jahreskalender, mit Peter Iger, illustriert von Max Riedhammer, wurden die Unzulänglichkeiten der Männer durch das Trio Gabi Ott, Gerda Iger und Gerda Feigt aufs Korn genommen, um dann am Ende einzugestehen: "Wir brauchen sie doch."Perfekt der italienischen Sprache mächtig, wandte sich Gerda Iger (84) als Abgesandter des Papstes an die närrischen Besucher, während Ehemann Peter (86) vor den Arbeiterwohlfahrtsfreunden in launigen Worten über Rolle und Erfahrungen unseres Stammvaters Adam philosophierte.Vorsitzender Alfred Melchner wusste das Engagement der Akteure unter Federführung von Gerda Iger zu schätzen. "Hier wird gezeigt, dass man mit der AWO nicht nur Karten spielt und reist, sondern im Alter auch noch Fasching feiern kann."