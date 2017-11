Der Rotaract Club Auerbach/Oberpfalz ist offiziell aus der Taufe gehoben. Dazu hatten sich eine Abordnung des Rotary Clubs Auerbach um Pastpräsident Ernst Sieber, die Distriktsprecherin des Rotaract Distrikts 1880, Diana Godoy, sowie die Gründungsmitglieder des Rotaract Clubs Auerbach mit sechs jungen Frauen und vier jungen Männer aus dem Landkreis getroffen.

Rotaract ist mit rund 190 000 Mitgliedern in 8440 Clubs eine der größten Jugendorganisationen der Welt. Jeder Rotaract Club wird von einem Rotary Club gefördert und betreut, handelt dennoch unabhängig und selbstständig. Der Rotaract Club Auerbach hat die Patenschaft für den neu gegründeten Club übernommen. Rotaract-Beauftragter des Patenclubs, Pastpräsident des Rotary Clubs Ernst Sieber, sprach in seinem Grußwort den Rotaractern um Präsidentin Diana Abele seinen Dank für ihr Engagement aus und sicherte die Unterstützung des Patenclubs zu.Er freute sich außerdem, dass die Anfänge der Club-Gründung in seiner Präsidentschaft angestoßen wurden, da dies für jeden Rotary Club ein großer Schritt ist, hieß es in einer Pressemitteilung dazu.Der Name Rotaract setzt sich aus den Worten "Rotary" und "Action" zusammen und steht für "Jugend in Aktion". Das bedeutet "Aktion" im Sinne der rotarischen Idee, also Vorbild zu sein in der Umsetzung ethischer Grundsätze in Beruf und Privatleben, und den Willen zu haben, persönliches Engagement in der Gemeinschaft Gleichgesinnter einzubringen. Als Mitglied der rotarischen Familie verfolgt Rotaract ebenso wie Rotary das Ziel, Dienstbereitschaft im täglichen Leben zu zeigen.Dieses Ziel wird von Rotaract durch die programmatischen Säulen Helfen-Lernen-Feiern konkretisiert, oder, wie es die Distriktvorsitzende und Pastpräsidentin des Rotaract Clubs Cham, Diana Godoy, zur Gründungsversammlung formulierte:"In mehr als 170 Clubs deutschlandweit setzen sich Rotaracter stets für andere ein und tragen durch Freundschaft, Fairness und Toleranz zur internationalen Verständigung bei. Gemeinsam mehr erleben, mit Begeisterung und Spaß die Welt verbessern, eine helfende Hand reichen, mit Kleinem Großes erreichen, mit Freude Wissen weitergeben und das gute Gefühl, überall in der Welt Freunde zu haben - das und mehr ist Rotaract."